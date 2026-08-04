Honda готовит полностью новый Accord с революционной платформой

Рендер: Goo-net

Honda продолжает разработку Accord следующего поколения, премьера которого, как утверждается, состоится в первой половине 2028 года. Как утверждает японский портал «Goo-net», седан получит полностью новую платформу, модернизированную систему электронного управления и дизайн, вдохновленный концептуальными моделями бренда.

Honda Accord дебютировал в 1976 году и за полвека стал одной из самых известных моделей японской марки. На протяжении нескольких поколений автомобиль остается одним из ключевых представителей Honda в сегменте среднеразмерных седанов и продается на многих мировых рынках.

По информации японских СМИ, следующее поколение Honda Accord должно выйти в первой половине 2028 года. Новинка станет одним из первых автомобилей марки, созданных на платформе нового поколения и получит сразу несколько технологий, которые Honda готовит для своих будущих моделей.

Если верить опубликованному инсайдерами рендеру (заглавное изображение), внешность седана будет перекликаться с ранее показанным «прототипом гибридного седана Honda». Автомобиль сохранит плавные линии кузова, получит покатую крышу в стиле фастбэк и более широкие пропорции. За счет новой архитектуры силуэт обещают сделать ниже и динамичнее по сравнению с нынешней моделью.

Основой нового Accord станет модульная платформа среднего класса нового поколения. По данным источника, она разработана с учетом гибридной стратегии Honda, рассчитанной на модели после 2027 года. Новая архитектура должна одновременно повысить топливную экономичность, снизить производственные затраты и улучшить отзывчивость автомобиля благодаря новой электрической системе полного привода.

Также сообщается о внедрении системы управления устойчивостью и жесткостью, которая способна изменять распределение жесткости конструкции в зависимости от дорожных условий. Предполагается, что это позволит совместить более точную управляемость с высоким уровнем комфорта.

Новая платформа создается как универсальная модульная архитектура. Ожидается, что около 60% деталей будут унифицированы между различными моделями бренда, что должно упростить разработку новых автомобилей и снизить расходы на их производство.

Серьезные изменения коснутся и электронной начинки. Honda планирует использовать новую систему управления движением, основанную на технологиях позиционирования, разработанных в рамках робототехнических проектов компании. Она объединит управление двигателем и тормозной системой, обеспечивая более естественное прохождение поворотов и линейную реакцию автомобиля на действия водителя.

Кроме того, система помощи при маневрировании получит функцию контроля крена кузова. Это позволит сделать поведение автомобиля более стабильным независимо от качества дорожного покрытия и сохранить фирменный характер управляемости, которым традиционно отличаются модели Honda.

Все идет к тому, что следующее поколение Accord должно стать одной из самых масштабных модернизаций модели за последние годы, объединив полностью новый дизайн, современную платформу и комплекс передовых электронных систем управления.