Mitsubishi возродит Pajero Mini с гибридной установкой и дизайном в духе Delica Mini

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Mitsubishi, если верить сообщениям в японской автомобильной прессе, готовит к возвращению компактный внедорожник Pajero Mini. После примерно 16-летнего отсутствия модель должна получить совершенно новый облик, гибридную силовую установку и более практичный салон, сохранив при этом внедорожный характер.

Pajero Mini дебютировал в середине 1990-х годов как компактная версия знаменитого внедорожника Pajero. Модель сочетала небольшие размеры с внедорожным имиджем и долгое время пользовалась популярностью в Японии, однако была снята с производства в 2012 году.

Mitsubishi намерена вернуть Pajero Mini одновременно с расширением своей линейки новых моделей. Сообщается, что компания уже работает над автомобилем, который станет более ориентированным на повседневую эксплуатацию, но при этом сохранит способность уверенно чувствовать себя за пределами асфальта.

Ожидается, что новый Pajero Mini перейдет на несущий кузов вместо прежней конструкции. Несмотря на это, автомобиль сохранит увеличенный дорожный просвет и систему полного привода, позволяющие преодолевать легкое бездорожье.

Использование платформы, ориентированной на легковые модели, должно снизить себестоимость, а сам внедорожник, как утверждается, станет глобальной моделью с прицелом на рынки Юго-Восточной Азии.

Японские СМИ также сообщают, что новинка получит гибридную силовую установку, знакомую по Mitsubishi Xforce. В ее состав войдет 1,6-литровый двигатель мощностью 107 лошадиных сил и 134 Нм крутящего момента, а также электромотор, который способен самостоятельно приводить автомобиль в движение. Его мощность составит 116 лошадиных сил, а крутящий момент – 255 Нм. Средний расход топлива, как ожидается, достигнет 4,1 литра на 100 км.

Судя по опубликованным рендерам, внешность Pajero Mini будет перекликаться с Delica Mini. Автомобиль получит похожую светотехнику, горизонтальную решетку радиатора и металлическую защитную накладку в нижней части переднего бампера. Также ожидаются трехдверный кузов, защитный пластиковый обвес и декоративные панели, подчеркивающие внедорожный стиль модели.

Интерьер обещают сделать более современным. В отделке планируют использовать более качественные и практичные материалы, устойчивые к повседневной эксплуатации, а центральное место в салоне займет увеличенный сенсорный экран с поддержкой подключения смартфонов. Кроме того, разработчики намерены увеличить внутреннее пространство и сделать сиденья второго ряда более комфортными для пассажиров.

А пока все дожидаются официальной премьеры старшего брата этого внедорожника – классического Mitsubishi Pajero. Машина должна справить дебют этой осенью.