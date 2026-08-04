600-сильный Nissan GT-R для бездорожья рискуют продать в большой минус

Фото: Prins

В Нидерландах на продажу выставили необычный Nissan GT-R R35, который превратили в полноценный внедорожник. Автомобиль сохранил 600-сильный двигатель V6 и полный привод, но получил серьезно переработанное шасси, увеличенный клиренс и оборудование для езды по тяжелому бездорожью.

Nissan GT-R поколения R35 дебютировал в 2007 году и стал преемником легендарной линейки Skyline GT-R. Модель быстро получила статус одного из самых известных японских суперкаров благодаря мощному двигателю V6 с двойным турбонаддувом, полному приводу и высоким динамическим характеристикам.

В основу необычного проекта, который недавно стал аукционным лотом, лег Nissan GT-R R35 2010 года выпуска, который после доработок превратился в автомобиль, способный передвигаться далеко за пределами асфальта. Несмотря на кардинальные изменения, машина сохранила фирменный 3,8-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом и систему полного привода.

По данным продавца, мощность двигателя была увеличена с примерно 485 до почти 600 лошадиных сил. В паре с ним работают роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями и фирменная система полного привода ATTESA E-TS. Сообщается, что автомобиль способен разгоняться с места до 100 км/ч за 3,5 секунды, а его максимальная скорость достигает около 314 км/ч.

Фото: Prins

Главной особенностью проекта стала серьезная подготовка к бездорожью. Подвеску подняли примерно на 120 мм, благодаря чему дорожный просвет заметно увеличился. Автомобиль получил 20-дюймовые колесные диски с внедорожными шинами Toyo Proxes ST, расширители колесных арок, защиту днища, дополнительное освещение в переднем бампере, экспедиционный багажник на крыше, светодиодную балку и закрепленное снаружи запасное колесо.

Автомобиль был импортирован в Нидерланды в 2022 году. Его пробег составляет менее 55 тысяч километров. Согласно отчету, машина прошла тщательную реставрацию, хотя у нее отмечаются небольшое смещение переднего бампера и отсутствие одного небольшого элемента крыла.

Ранее этот необычный GT-R безуспешно пытались продать через специализированных дилеров. Сейчас автомобиль выставлен на аукцион. Его оценочная стоимость составляет около 120 тысяч евро (около 11 миллиона рублей), однако менее чем за сутки до окончания торгов максимальная ставка достигла лишь 30 тысяч евро (примерно 2,8 миллиона российских рублей по текущему курсу).

Несмотря на высокий интерес со стороны автолюбителей, столь необычная модификация легендарного Nissan пока не смогла найти нового владельца.