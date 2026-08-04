Суперкар Toyota GR GT может получить версию с открытым верхом

Рендер: Magazine X

Toyota может расширить семейство своего нового суперкара GR GT необычной модификацией с открытым верхом. По данным японских СМИ, компания рассматривает выпуск версии Aero Top со съемной панелью крыши, а также более экстремального исполнения, ориентированного на трек.

Обозначение Aero Top Toyota использовала на спортивных купе Supra поколений A70 и A80. Такие автомобили оснащались съемной центральной панелью крыши, сочетая преимущества купе и кабриолета. Последний раз эта модификация выпускалась в конце 1990-х годов.

Фото: Toyota

По информации японского издания Magazine X со ссылкой на Car Sensor, к обычному купе Toyota GR GT присоединится версия Aero Top. Автомобиль получит съемную панель крыши, позволяющую ездить с открытым верхом. Пока неизвестно, выберет ли производитель классическую конструкцию с ручным снятием панели для снижения массы или оснастит автомобиль электроприводом, как это реализовано у некоторых современных спортивных моделей.

Также остается открытым вопрос объемов производства такой версии. Magazine X утверждает, что семейство GR GT может быть выпущено тиражом всего 500 экземпляров. Однако ранее Toyota уже опровергала слухи о жестком ограничении производства новой модели, заявляя, что не намерена повторять историю Lexus LFA.

Фото: Toyota

Помимо версии Aero Top, японские СМИ сообщают о подготовке более производительной модификации. Ее появление косвенно подтверждают прототипы, замеченные во время испытаний на трассе Нюрбургринг.

Один из тестовых автомобилей получил переработанный задний спойлер и дополнительные аэродинамические элементы на переднем бампере, тогда как другой отличался крупным задним антикрылом, новым передним бампером и вентиляционными отверстиями в колесных арках, выполненными в стиле гоночного GR GT3.

Традиционно Toyota выпускает самые экстремальные версии своих спортивных моделей под индексом GRMN спустя несколько лет после дебюта базовых автомобилей, поэтому не исключено, что именно такую модификацию готовят для нового суперкара.

Стандартный Toyota GR GT оснащается новым 4-литровым бензиновым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, работающим вместе с электродвигателем, встроенным в расположенную сзади 8-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Привод осуществляется на задние колеса.

Совокупная отдача силовой установки заявлена на уровне 650 л.с. и 850 Нм крутящего момента или более, а максимальная скорость превышает 320 км/ч. В базовое оснащение входят 20-дюймовые колесные диски с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2, карбон-керамические тормоза Brembo и механический дифференциал повышенного трения.