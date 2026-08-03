Toyota придумала, как обновить старые автомобили, не заставляя их владельцев покупать новые

Фото: Toyota

Toyota запустила необычную программу модернизации автомобилей, которая позволяет владельцам получать новые функции без покупки новой машины. Вместо традиционных обновлений программного обеспечения «по воздуху» компания предлагает установить на автомобиль новое оборудование и обновить программную часть прямо у официального дилера.

За последние годы большинство автопроизводителей сделали ставку на беспроводные OTA-обновления, которые позволяют дистанционно добавлять новые функции и исправлять ошибки. Однако такая возможность обычно доступна только относительно новым автомобилям. Владельцы более старых моделей чаще всего остаются без подобных обновлений. Как раз по этой причине Toyota решила предложить альтернативный подход.

В Японии компания переименовала свою программу Kinto Factory, запущенную три года назад, в Toyota Factory Upgrade. Ее главная задача осталась прежней – продлить срок службы автомобилей и дать владельцам возможность модернизировать их спустя много лет после покупки.

Процесс максимально простой. Владельцу необходимо зайти на специальный сайт Toyota Factory Upgrade, ввести VIN автомобиля, ознакомиться со списком доступных доработок и записаться к официальному дилеру Toyota, Lexus или GR. После этого специалисты устанавливают необходимое оборудование, настраивают программное обеспечение и передают готовый автомобиль владельцу.

Одной из самых интересных особенностей программы стала поддержка автомобилей разных лет выпуска. В список вошли коммерческие Toyota Hiace начиная с 2004 года, Prius с 2009 года, Aqua с 2011 года, а также современные Hilux, Land Cruiser FJ, Lexus NX, Lexus LC, GR Yaris и Toyota 86.

В зависимости от модели перечень доработок отличается. Для одних автомобилей доступны исключительно новые электронные функции, тогда как для других можно существенно изменить как внешний вид, так и оснащение.

Среди предлагаемых обновлений:

– дистанционный запуск двигателя со смартфона;

– удаленное управление климатической системой;

– установка разъемов USB Type-C;

– новые цифровые панели приборов;

– обновленная отделка салона;

– замена решетки радиатора на вариант в стиле Lexus;

– установка фирменных оранжевых тормозных суппортов F Sport;

– пакет Performance Upgrade Solid для Lexus IS.

В отличие от большинства производителей, которые стимулируют покупателей менять автомобили каждые несколько лет, Toyota предлагает сохранить уже имеющуюся машину, одновременно сделав ее современнее. Такой подход может оказаться особенно востребованным на фоне увеличения среднего возраста автомобилей на дорогах во многих странах.

Пока программа Toyota Factory Upgrade работает только в Японии, и компания не сообщала о планах вывести ее на другие рынки. Однако подобный сервис способен принести выгоду не только владельцам автомобилей, но и дилерским центрам, которые получают дополнительный источник дохода за счет установки оригинальных компонентов и выполнения заводских доработок.