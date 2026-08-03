Toyota Roomy станет современнее благодаря новому гибриду

Рендер: Spyder7

Японская Toyota готовится обновить один из самых популярных компактных минивэнов на домашнем рынке. По данным местных СМИ, модернизированный Roomy дебютирует уже в сентябре. Несмотря на то что модель сохранит прежнюю платформу, автомобиль получит заметно переработанный дизайн, новую гибридную силовую установку и расширенное оснащение. За счет этих изменений производитель рассчитывает сохранить высокий спрос на минивэн, который остается одним из самых востребованных автомобилей своего класса в Японии.

Toyota Roomy дебютировал в 2016 году как компактный городской минивэн с высоким кузовом и сдвижными задними дверями. Модель быстро стала популярной благодаря просторному салону при небольших внешних габаритах и удобству эксплуатации в плотном городском трафике. За годы присутствия на рынке Roomy закрепился в числе самых продаваемых компактвэнов Японии, а его конструкция легла в основу нескольких родственных моделей концерна.

Toyota Roomy занимает нишу компактных семейных минивэнов, сочетая размеры кей-кара с более просторным салоном и практичностью автомобилей более высокого класса. Основными конкурентами модели считаются Suzuki Solio, Mitsubishi Delica D:2 и другие компактные японские минивэны.

Если верить спекулятивному рендеру (заглавное изображение), главным изменением станет полностью переработанная передняя часть автомобиля. Roomy получит более массивную решетку радиатора с широкими горизонтальными хромированными элементами, которые должны сделать внешний вид минивэна более солидным. Фары необычной формы будут объединены с решеткой радиатора, а нижний воздухозаборник станет заметно шире. Также ожидаются более выраженные линии кузова и квадратные колесные арки, подчеркивающие современный стиль модели.

Салон также модернизируют. По предварительным данным, в оснащение войдет мультимедийная система с экраном диагональю 10,5 дюйма, поддержкой Apple CarPlay и других сервисов подключения смартфонов. В зависимости от комплектации покупателям предложат цифровую приборную панель диагональю 7 либо 12,3 дюйма. Кроме того, ожидается использование более качественных материалов отделки и обновленная архитектура передней панели.

Главным техническим новшеством должна стать гибридная силовая установка нового поколения e-SMART Hybrid. По информации японских СМИ, электродвигатель станет основным источником тяги, развивая до 106 лошадиных сил, а бензиновый двигатель объемом 1,2 литра будет выполнять функцию генератора.

Крутящий момент силовой установки составит 170 Нм. Средний расход топлива, по предварительным данным, превысит 30 километров на литр, что соответствует менее чем 3,4 литра на 100 километров. Такой показатель позволит обновленному Roomy стать одной из самых экономичных моделей в своем сегменте.

Официально Toyota пока не раскрыла характеристики модернизированного Roomy. Все технические подробности, а также комплектации и стоимость автомобиля станут известны после его премьеры, которая, как ожидается, состоится уже этой осенью.