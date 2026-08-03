Европейцы придумали электрический кемпер ARI 458 Pro по цене от 2,3 млн рублей

Фото: ARI Motors

Немецкая компания ARI Motors готовит к началу продаж в Европе компактный электрический кемпер ARI 458 Pro Camper. Новинка сочетает небольшие размеры, полностью электрическую силовую установку и жилой модуль, предлагая более доступную альтернативу традиционным автодомам.

ARI Motors специализируется на разработке компактных коммерческих электромобилей и техники для городской эксплуатации. В последние годы производитель активно расширяет линейку моделей, осваивая сегмент домов на колесах. Новый ARI 458 Pro Camper стал одной из первых попыток компании предложить недорогой электрический кемпер для путешествий.

ARI 458 Pro Camper рассчитан на покупателей, которым нужен максимально компактный и доступный автодом для коротких поездок и отдыха на выходных. Модель не конкурирует с полноразмерными кемперами, а предлагает альтернативу для тех, кто ценит мобильность, простоту управления и невысокую стоимость.

Фото: ARI Motors

Основой кемпера стал компактный электрический фургон ARI 458 Pro. Его длина составляет всего 3820 мм, ширина — 1490 мм, благодаря чему автомобиль заметно компактнее большинства традиционных автодомов и легче подходит для эксплуатации в городе.

Высота жилой части позволяет свободно перемещаться внутри, а полезная площадь достигает около 2,8 квадратного метра. Производитель предлагает различные варианты внутренней компоновки, предусматривающие установку спального места, кухни и систем хранения, однако мебель в стандартную комплектацию не входит.

Фото: ARI Motors

Базовое оснащение включает электрические стеклоподъемники, центральный замок, цифровую приборную панель и камеру заднего вида. За доплату доступны кондиционер и солнечные панели для подзарядки аккумуляторов.

Одной из главных особенностей модели стала полностью электрическая силовая установка. Кемпер относится к категории L7e и оснащается электромотором мощностью 15 кВт (около 20 л.с.). Максимальная скорость ограничена на отметке 70 км/ч.

Покупателям предложат две версии тяговой батареи. Базовый аккумулятор емкостью 15 кВт/ч обеспечивает запас хода до 120 километров, а более емкая батарея на 23,5 кВт/ч позволяет проехать без подзарядки до 230 километров.

Стоимость ARI 458 Pro Camper в Германии начинается от 25 тысяч 530 евро, что эквивалентно примерно 2,3 миллиона рублей по текущему курсу. При этом базовая цена не включает налоги, а часть оборудования и мебели предлагается за доплату.