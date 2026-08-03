Представлен недорогой электроскутер HMP Lightning MK.II с запасом хода до 100 км и перезаряжаемым аккумулятором

Фото: HMP

Американская компания HMP представила новый городской электроскутер Lightning MK.II. Новинка ориентирована на ежедневную эксплуатацию, включая поездки по городу, курьерскую доставку и поездки за покупками, предлагая съемную батарею, запас хода до 100 километров и доступную стоимость.

HMP специализируется на выпуске компактного электрического транспорта для городской эксплуатации. В линейке производителя уже есть более мощная модель Flash, оснащенная поддержкой Apple CarPlay и способная развивать скорость до 120 км/ч. Новый Lightning MK.II занял место более доступной модели, рассчитанной на массового покупателя.

Lightning MK.II предназначен для тех, кому нужен недорогой электрический мотоцикл для ежедневных поездок. Производитель делает ставку на простоту эксплуатации, возможность зарядки дома и невысокую стоимость владения.

Фото: HMP

Стоимость нового HMP Lightning MK.II составляет 3999 долларов, что по текущему курсу эквивалентно примерно 320 тысячам рублей.

Модель уже сертифицирована Министерством транспорта США (DOT), поэтому ее можно официально зарегистрировать для эксплуатации на дорогах общего пользования. В отдельных штатах, включая Калифорнию, владельцам также разрешено движение между рядами автомобилей, что позволяет быстрее передвигаться в плотном городском трафике.

За движение отвечает электромотор, установленный на заднем маятнике. Его номинальная мощность составляет 4 кВт, а максимальная достигает 7 кВт. Максимальная скорость заявлена на уровне 90 км/ч.

Питание обеспечивает съемная литий-ионная батарея емкостью 3,33 кВт/ч (74 В, 45 А/ч). Производитель заявляет запас хода до 100 километров на одной зарядке.

Фото: HMP

Одним из преимуществ модели стала возможность заряжать аккумулятор отдельно от мотоцикла. Это особенно удобно для владельцев квартир или пользователей, не имеющих собственной зарядной станции. При использовании комплектного зарядного устройства от бытовой сети 120 В полная зарядка занимает около 4,5 часа.

Практичность также стала одной из сильных сторон новинки. Электромотоцикл рассчитан на двух человек, способен перевозить до 180 кг полезной нагрузки и оснащен задним багажником, на который можно установить кофр или оборудование для курьерской доставки.

Кроме того, HMP использовала конструкцию с односторонним маятником, которая упрощает обслуживание заднего колеса и тормозной системы. Еще одной особенностью является то, что мотоцикл поставляется покупателю полностью собранным и готовым к эксплуатации сразу после получения.