Следующий Honda N-WGN станет просторнее и получит дизайн нового поколения

Рендер: Motor-Fan

Honda готовит к дебюту новое поколение компактного кей-кара N-WGN, которое, по данным японских СМИ, появится уже в следующем году. Модель сохранит традиционные распашные двери, но получит полностью переработанный дизайн, более просторный салон и модернизированный двигатель.

Honda N-WGN дебютировал в 2013 году как более практичная альтернатива популярному N-BOX. В отличие от большинства современных кей-каров, модель сохранила классическую компоновку с распашными дверями вместо сдвижных, что позволило снизить массу автомобиля и сделать его доступнее. Нынешнее поколение выпускается с 2019 года, а за это время модель несколько раз обновлялась, оставаясь одним из самых востребованных городских автомобилей Honda в Японии.

N-WGN занимает нишу компактного городского автомобиля для покупателей, которым не нужны сложные механизмы сдвижных дверей. За счет более простой конструкции модель дешевле, легче и экономичнее N-BOX, сохраняя при этом высокий кузов и практичный салон.

По информации японских СМИ, следующее поколение Honda N-WGN сохранит традиционную конструкцию с распашными дверями. Такое решение позволит удержать массу автомобиля на низком уровне, снизить стоимость производства и сохранить одно из главных преимуществ модели перед более дорогими кей-карами со сдвижными дверями.

При этом габариты останутся в рамках японских требований для кей-каров. Длина составит 3395 мм, ширина – 1475 мм, тогда как высоту кузова планируют увеличить. Ожидается, что это позволит сделать салон просторнее без изменения колесной базы.

Кроме того, инженеры намерены переработать компоновку салона. За счет оптимизации расположения сидений и топливного бака рассчитывают увеличить пространство для пассажиров второго ряда и повысить практичность багажного отделения.

Силовая установка, по предварительным данным, останется прежней по архитектуре. Автомобиль получит модернизированный 658-кубовый трехцилиндровый двигатель семейства S07, который должен стать экономичнее и эффективнее нынешнего агрегата.

Судя по опубликованному накануне рендеру (заглавное изображение), новое поколение N-WGN также получит полностью переработанный дизайн. Передняя часть будет оформлена в современном фирменном стиле семейства N с узкими светодиодными фарами и горизонтальной черной декоративной вставкой, визуально расширяющей автомобиль. Новый бампер также получит горизонтальные элементы оформления и переработанные противотуманные фары.

Фото: Honda

В салоне ожидается появление более современной мультимедийной системы с крупным сенсорным дисплеем, цифровой приборной панели и расширенного набора онлайн-сервисов.

Официально Honda пока не раскрывала сроки премьеры и технические характеристики нового N-WGN. Однако японские СМИ ожидают, что полноценная презентация модели состоится уже в 2027 году.