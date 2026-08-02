Honda может обновить HR-V перед сменой поколения

Фото: Honda

Honda готовит очередное обновление своего компактного кроссовера HR-V. На японском рынке компания уже прекратила прием заказов на текущую версию модели, оставив покупателям лишь автомобили из складских запасов. Следующим шагом должна стать плановая модернизация, после которой HR-V может полностью отказаться от бензиновых модификаций, а уже в 2028 году дебютирует кроссовер нового поколения с переработанным дизайном и современной гибридной системой.

Honda HR-V впервые появился в 1998 году, став одним из первых компактных кроссоверов марки. После перерыва модель вернулась на рынок в 2013 году, а нынешнее, третье поколение дебютировало в 2021 году. Сегодня HR-V остается одной из ключевых глобальных моделей Honda, продаваясь в Японии, Европе, Азии и на ряде других рынков.

По данным японских СМИ, прием заказов на нынешний HR-V в Японии уже прекращен. На официальном сайте производителя отмечается, что приобрести можно только автомобили из имеющихся запасов в ограниченном количестве цветов и комплектаций.

Ожидается, что в ближайшее время Honda представит обновленную версию кроссовера. По предварительным данным, после рестайлинга модель сохранит только гибридные модификации e:HEV, а бензиновые версии исчезнут из японской линейки. Кроме того, могут появиться новые комплектации с расширенным оснащением и улучшенным уровнем комфорта.

Следующее поколение Honda HR-V, как утверждают японские СМИ, дебютирует в 2028 году. Кроссовер построят на новой модульной платформе, которая должна обеспечить более эффективное использование внутреннего пространства и снизить производственные затраты.

Предварительно сообщается, что длина автомобиля увеличится до 4350 мм, ширина составит 1770 мм, высота – 1580 мм, а колесная база достигнет 2640 мм. Благодаря этому пассажиры второго ряда получат больше свободного пространства.

Рендер: соцсети

Если верить опубликованному рендеру (изображение выше), новый HR-V получит полностью переработанную внешность. Переднюю часть украсит светодиодная полоса во всю ширину кузова, объединенная с дневными ходовыми огнями, а горизонтальная решетка радиатора и новый бампер должны сделать кроссовер визуально более широким и динамичным. Также ожидается появление новых исполнений Sport Line и Trail Line.

Интерьер также обещает стать современнее. По предварительной информации, модель получит цифровую приборную панель диагональю 10,25 дюйма, мультимедийную систему с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, сервисы Google, комплекс Honda Connect и обновленную систему помощи водителю Honda Sensing. Производитель также намерен использовать более качественные материалы отделки салона.

Главным техническим изменением станет новая гибридная система e:HEV. Она должна объединить 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 106 л.с. с двумя электромоторами, развивающими до 131 л.с. Также ожидается появление системы S+Shift (как у возрожденного Honda Prelude), которая должна сделать отклики силовой установки более спортивными.

Средний расход топлива новой гибридной версии, по предварительным данным, составит около 3,7 л на 100 км, что заметно улучшит экономичность по сравнению с нынешней моделью.

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Напомним, Honda HR-V сейчас в небольшом количестве представлен на российском авторынке. Это параллельно импортированные машины, приехавшие в Россию из-за границы. Мы обнаружили 2 объявления о продаже таких автомобилей в стране (одно в Кирове и одно в Липецке). Цены на эти кроссоверы варьируются от 2 миллионов 649 тысяч до 3 миллионов 145 тысяч рублей.