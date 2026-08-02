Новый внедорожник Daihatsu Rugger могут сделать соперником Suzuki Jimny

Toyota Group может вернуть в модельный ряд еще один легендарный внедорожник. Сразу несколько японских СМИ утверждает, что компания Daihatsu работает над возрождением модели Rugger, которая в прошлом считалась одним из самых узнаваемых компактных внедорожников марки. Если проект получит серийное воплощение, автомобиль получит пятидверный кузов, современную гибридную силовую установку и сохранит узнаваемый ретро-стиль.

Daihatsu Rugger дебютировал в 1984 году как компактный рамный внедорожник, ориентированный как на бездорожье, так и на повседневную эксплуатацию. За время производства модель сменила два поколения и заслужила репутацию надежного автомобиля с хорошими внедорожными возможностями. В 2002 году Rugger был снят с производства из-за изменения рыночного спроса и ужесточения экологических требований.

В случае возвращения Rugger станет компактным внедорожником для покупателей, которым нужен автомобиль с классическим дизайном и повышенной проходимостью. Основным конкурентом новинки, как считает ряд японских СМИ, должен стать Suzuki Jimny, который остается одним из самых востребованных компактных внедорожников на мировом рынке.

По слухам, новый Daihatsu Rugger построят на совершенно новой платформе. Автомобиль получит несущий кузов, который позволит увеличить жесткость конструкции, снизить массу и улучшить управляемость на дорогах общего пользования.

Габариты модели составят 3395 мм в длину, 1475 мм в ширину и 1740 мм в высоту, а колесная база достигнет 2580 мм. Благодаря пятидверной компоновке новинка должна оказаться значительно практичнее большинства компактных внедорожников этого класса.

Согласно данным японских СМИ, для модели предусмотрят сразу несколько силовых установок. Одной из них станет версия, соответствующая требованиям японского сегмента кей-каров, тогда как стандартная модификация получит 1-литровый турбированный двигатель мощностью 98 л.с. и максимальным крутящим моментом 140 Нм.

Кроме того, ожидается появление гибридной версии с последовательной системой e-SMART Hybrid. По предварительным данным, средний расход топлива такого автомобиля может составить около 5-литров на 100 км.

Судя по опубликованному рендеру (заглавное изображение), новый Rugger выполнен в классическом внедорожном стиле. Автомобиль получит угловатый кузов с высокой линией капота, круглые фары, массивную решетку радиатора и крупный передний бампер. На корме разместят запасное колесо на двери багажника и вертикальные задние фонари, что сделает внешний вид еще ближе к классическим внедорожникам прошлых десятилетий.

Стоимость новинки может составить от 1,7 до 2,3 миллиона иен, что соответствует примерно 850 тысяч – 1,15 миллиона рублей по текущему курсу.