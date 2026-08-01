Новый Renault Niagara: что известно о новом брутальном пикапе

Фото: Renault

Renault готовится представить один из самых важных автомобилей для рынков Латинской Америки. Уже 10 сентября компания покажет серийную версию среднеразмерного пикапа Niagara, который заменит снятый с производства Oroch и вступит в борьбу с Fiat Toro, а в будущем с Volkswagen Tukan. Новинка получит современную платформу, турбированный двигатель, версии с передним и полным приводом, а также дизайн в стиле нового кроссовера Boreal.

Renault долгое время была представлена в сегменте компактных пикапов моделью Duster Oroch, дебютировавшей в 2015 году. Автомобиль оказался успешным прежде всего в Южной Америке, однако с развитием рынка компании потребовалась более современная модель, способная конкурировать с Fiat Toro и другими новыми игроками сегмента. Именно такую роль должна взять на себя Renault Niagara, впервые показанная в виде концепта в 2023 году.

Официальная премьера Renault Niagara состоится 10 сентября в Аргентине. Производство модели организуют на заводе марки в Санта-Исабель, где планируется выпускать около 65 тысяч автомобилей в год. При этом около 70 процентов объема производства будет отправляться на экспорт, а крупнейшим рынком станет Бразилия.

Фото: Renault

Niagara является частью глобальной стратегии Renault FutuReady, предусматривающей вывод к 2030 году четырнадцати новых моделей за пределами Европы.

Внешность серийного пикапа пока полностью не раскрыта, однако шпионские фотографии и официальные тизеры позволяют составить представление о дизайне. Передняя часть получит фирменный стиль нового Renault Boreal с узкими светодиодными фарами, раздельной оптикой и широким нижним воздухозаборником. Вместо традиционного логотипа на решетке радиатора появится крупная надпись Renault.

По бокам внимание привлекут скрытые ручки задних дверей, встроенные в стойки кузова, массивные колесные арки и покатая линия крыши. Сзади ожидаются горизонтальные фонари оригинальной формы, а на двери грузового отсека разместят крупную надпись с названием модели.

Фото: соцсети

По информации бразильского издания Autoesporte, на старте продаж Renault предложит версии с передним (4×2) и полным приводом (4×4). Обе модификации оснастят 1,3-литровым турбированным бензиновым двигателем TCe Flex мощностью 163 лошадиные силы и максимальным крутящим моментом 270 Нм. В паре с ним будет работать роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями, знакомая по Renault Kardian.

Позднее ожидается появление модификаций с механической коробкой передач, однако они, по предварительным данным, будут предназначены только для отдельных рынков.

Топовая комплектация получит название Outsider. Она будет отличаться внедорожным оформлением кузова, дополнительными накладками на бамперы, боковыми подножками, защитной дугой в кузове, фирменными наклейками и оригинальной отделкой салона.

Кроме того, Renault уже подтвердила планы по выпуску электрифицированной версии Niagara. Пока производитель рассматривает сразу несколько вариантов силовой установки — полноценный гибрид (HEV) или систему мягкого гибрида (MHEV) с 48-вольтовой архитектурой и дополнительным электромотором на задней оси. Платформа RGMP изначально рассчитана на использование подобных технологий.

Что касается размеров, Renault уже сообщила, что длина Niagara превысит пять метров. Колесная база, как ожидается, составит около 2950 мм, что позволит новинке напрямую конкурировать с другими представителями сегмента среднеразмерных пикапов.