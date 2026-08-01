Новый Subaru Levorg получит гибрид S:HEV: что известно о следующем поколении

Рендер: Subaru

Subaru продолжает разработку нового поколения универсала Levorg, премьера которого, по предварительной информации, может состояться уже осенью 2026 года. Официальных подробностей пока немного, однако в Японии уже появились первые сведения о возможном дизайне, новой гибридной системе S:HEV и заметно более современном оснащении модели.

Subaru Levorg дебютировал в 2014 году как спортивный универсал, заняв нишу между Impreza и Legacy. Второе поколение модели вышло в 2020 году на платформе Subaru Global Platform, а в 2023 году семейство пополнилось кросс-универсалом Levorg Layback. За годы производства Levorg стал одной из самых популярных моделей Subaru на японском рынке.

По предварительным данным, следующее поколение Subaru Levorg может дебютировать в октябре или ноябре 2026 года. Пока компания не делала официальных заявлений, поэтому все технические подробности и сроки выхода остаются на уровне ожиданий.

Судя по имеющейся информации, универсал получит заметно переработанный дизайн. Ожидаются более узкие светодиодные фары с интегрированными дневными ходовыми огнями, новая решетка радиатора с хромированными элементами, заходящими на оптику, а также двухъярусная архитектура передней части.

Изменения затронут и профиль автомобиля. Сообщается о новых выштамповках на боковинах, черных колесных арках и переработанной задней части с более выразительным оформлением нижней секции кузова.

Рендер: Motor-Fan

Главной технической новинкой может стать гибридная силовая установка S:HEV. По предварительной информации, она объединит гибридную систему Toyota Hybrid System (THS) с фирменной системой полного привода Subaru. Ожидается, что по сравнению с нынешним 1,8-литровым турбомотором такая версия окажется примерно на 43% экономичнее, а также обеспечит более тихую работу и улучшенную плавность хода.

В салоне прогнозируется появление полностью цифровой 12,3-дюймовой панели приборов, вертикального мультимедийного дисплея диагональю 11,6 дюйма с HD-разрешением и голосового помощника с элементами искусственного интеллекта.

Также сообщается о небольших изменениях габаритов. Длина кузова может увеличиться примерно на 10 мм, тогда как высота уменьшится на 5 мм, что должно сделать силуэт автомобиля более динамичным.

Линейка двигателей, как ожидается, откроется 1,8-литровым оппозитным турбомотором. Позднее может появиться версия с 2,4-литровым оппозитным турбированным двигателем.

Гибридная модификация S:HEV, по предварительным данным, получит 2,5-литровый оппозитный бензиновый двигатель мощностью 160 лошадиных сил и электромотор мощностью 119,6 лошадиных силы. Также сообщается, что разработчики рассчитывают добиться среднего расхода топлива около 5,0 л/100 км.

По предварительной информации, стоимость нового Levorg вырастет примерно на 100 тысяч иен в зависимости от комплектации. При этом цена гибридной версии S:HEV, как ожидается, будет начинаться примерно с 4 миллионов иен (около 2 миллионов российских рублей при пересчете по текущему курсу валют).