Пикап Mitsubishi Triton превратили в мобильную рыболовную базу

Фото: ENDO Akira

Для профессионального японского рыболова Хироаки Мизуно автомобиль должен быть не просто средством передвижения, а полноценной базой для работы и путешествий. Именно поэтому он выбрал Mitsubishi Triton, оснастив его жилым модулем FT PORTER. Получившийся автомобиль позволяет ночевать вдали от цивилизации, перевозить десятки удочек и добираться до мест, куда обычный автодом просто не сможет проехать.

Mitsubishi Triton (он же Mitsubishi L200) остается одной из ключевых моделей марки в сегменте рамных пикапов. Автомобиль сочетает полный привод, высокую проходимость и возможность установки различных специализированных надстроек, благодаря чему используется не только как коммерческий транспорт, но и для экспедиций, путешествий и активного отдыха.

Фото: ENDO Akira

Хироаки Мизуно профессионально занимается ловлей басса. Помимо участия в соревнованиях, он сотрудничает с производителем рыболовных снастей, тестирует новое оборудование и регулярно снимается в тематических проектах. При этом даже свободное время спортсмен проводит на рыбалке или в кемпинге.

Именно поэтому при выборе автомобиля главным требованием для него стала возможность уверенно передвигаться по бездорожью. Полный привод был обязательным условием, однако окончательное решение, по словам Мизуно, неожиданно определил цвет автомобиля.

Рыболов рассказал, что давно использует снасти в черно-оранжевой цветовой гамме, поэтому окраска Triton сразу привлекла его внимание. Кроме того, ему понравился брутальный дизайн передней части пикапа.

Для путешествий автомобиль оснастили жилым модулем FT PORTER, установленным в грузовой платформе. Внутри разместились раковина, газовая плита, холодильник, дополнительная аккумуляторная батарея, автономный отопитель и кондиционер. Несмотря на такой уровень оснащения, владелец подчеркивает, что никогда не рассматривал классический автодом.

По его словам, автодома обеспечивают высокий уровень комфорта, но уступают на сложном бездорожье. Triton же позволяет добраться до удаленных мест для рыбалки и кемпинга, куда ведут лишь лесные дороги и грунтовые тропы.

Фото: ENDO Akira

Внутреннее пространство жилого модуля полностью адаптировано под профессиональные задачи. Под потолком установлены изготовленные на заказ крепления для большого количества удочек.

Как рассказал Мизуно, иногда он перевозит одновременно 30–40 удочек. Чтобы не тратить время на постоянную загрузку и выгрузку оборудования, все необходимое постоянно хранится в автомобиле, который всегда готов к очередной поездке.

Фото: ENDO Akira

Еще одним преимуществом стала полноценная кровать. Выдвижная конструкция позволяет комфортно разместиться даже человеку ростом около 186 сантиметров. Ранее рыболов пользовался палаткой на крыше автомобиля, однако отказался от нее из-за необходимости постоянно раскладывать и собирать конструкцию.

Для поездок по пересеченной местности Mitsubishi Triton также получил внедорожные шины Toyo Tires Open Country M/T. По словам владельца, именно они позволяют без опасений добираться до удаленных мест, где заканчивается асфальт.

Мизуно признается, что за свою карьеру успел поездить на различных внедорожниках, включая Toyota FJ Cruiser и несколько поколений Land Cruiser. При этом Triton, по его словам, нельзя назвать идеальным автомобилем, однако именно его характер и способность добраться туда, куда не доезжают многие другие машины, сделали пикап лучшим спутником для работы и отдыха.