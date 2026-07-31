Новый Hyundai Tucson показали без камуфляжа: кроссовер станет похож на Santa Fe

Рендер: TheBeep

Hyundai продолжает дорожные испытания Tucson нового поколения, а недавно в Европе фотошпионам удалось запечатлеть прототип с частично снятым камуфляжем. Это позволило лучше рассмотреть будущий дизайн кроссовера, после чего независимые дизайнеры подготовили рендеры, демонстрирующие предполагаемую внешность новинки. Судя по изображениям, модель станет заметно более угловатой и получит множество решений, уже знакомых по Santa Fe.

Hyundai Tucson является одним из самых популярных кроссоверов корейской марки и выпускается с 2004 года. Нынешнее поколение дебютировало в 2020 году и стало первой моделью бренда с дизайном «Parametric Dynamics», получив необычную решетку радиатора со встроенными дневными ходовыми огнями. За годы производства Tucson остается одной из ключевых моделей Hyundai на мировом рынке.

Фото: соцсети

В основу свежих рендеров легли последние фотографии испытательного прототипа, замеченного в Европе. На снимках автомобиль уже лишился части маскировки, благодаря чему стали заметны отдельные элементы кузова.

Если опубликованные изображения окажутся близки к серийному автомобилю, новый Tucson получит более прямолинейный и массивный дизайн. Внешность будет выполнена в стиле актуального Santa Fe с квадратными формами кузова и выраженными вертикальными элементами.

Рендер: TheBeep

Передняя и задняя оптика, как ожидается, также изменится. Фары и фонари получат вертикальную компоновку, а дневные ходовые огни будут выполнены в фирменной H-образной форме.

Хотя интерьер на рендерах не показан, в Сети уже появились фотографии салона тестового автомобиля. По предварительной информации, кроссовер получит новую мультимедийную систему Pleos Connect на базе Android Automotive с 17-дюймовым сенсорным дисплеем. При этом физические клавиши управления сохранятся под экраном.

Фото: The KCB

Еще одной особенностью станет компактная цифровая приборная панель. Ожидается, что она будет отображать только основную информацию, тогда как часть данных водитель сможет получать через проекционный дисплей.

Рычаг переключения передач переместят за рулевое колесо, что позволит освободить место на центральной консоли. Интерфейс мультимедийной системы будет напоминать современные смартфоны с постоянной панелью быстрых функций, поддержкой многооконного режима и голосовым помощником Gleo AI.

По предварительным данным, гибридная версия нового Tucson получит силовую установку TMED-II нового поколения. Ожидается, что в ее состав войдет 1,6-литровый турбированный двигатель, а суммарная мощность системы составит 275 лошадиных сил, максимальный крутящий момент — около 380 Нм. Кроме того, в линейке должны появиться версии с мягким гибридом и подключаемым гибридом (PHEV), причем последняя, как ожидается, сможет проезжать до 100 километров исключительно на электротяге.