Новая Toyota Corolla Touring может получить дизайн концепта и гибрид нового поколения

Рендер: Apollo News Service

Toyota пока не раскрывает планы по следующему поколению Corolla Touring, однако интерес к будущему универсалу продолжает расти. Нынешняя модель выпускается с 2019 года, поэтому ожидания полноценной смены поколения высоки. По предварительным данным, автомобиль может получить новый фирменный дизайн, современную гибридную силовую установку и более технологичное оснащение.

Toyota Corolla Touring дебютировала в 2019 году как универсал семейства Corolla нового поколения. Модель сочетает вместительный багажник с относительно низким центром тяжести и традиционно считается одной из самых практичных легковых моделей марки. Несмотря на рост популярности кроссоверов, универсал продолжает пользоваться устойчивым спросом на японском рынке.

По состоянию на июль 2026 года Toyota не делала официальных заявлений о новом поколении Corolla Touring. Тем не менее, на фоне последних разработок компании ожидается, что модель получит масштабное обновление.

Скорее всего, внешность универсала будет выполнена в стиле концепта Corolla, представленного в 2025 году (заглавный рендер). Если этот прогноз подтвердится, автомобиль сохранит характерный силуэт нынешней модели, но получит полностью переработанную переднюю часть с более тонкими фарами и заниженным оформлением носовой части. Ожидается, что такой подход сделает универсал визуально шире и спортивнее.

Также ходят слухи, что дизайнеры сохранят характерные линии кузова, проходящие вдоль боковин, а расширенные колесные арки подчеркнут динамичный силуэт с низким центром тяжести.

Одним из главных технических изменений может стать новая гибридная силовая установка Toyota. По предварительным данным, она обеспечит не только более высокую топливную экономичность, но и улучшит разгон, уровень шума на высоких скоростях и отклик силовой установки.

Салон, как ожидается, также станет современнее. Предполагается появление более крупных цифровых дисплеев, обновленной мультимедийной системы и расширенных сетевых функций.

Дальнейшее развитие, вероятно, получит и комплекс Toyota Safety Sense. Ожидается совершенствование систем помощи при движении по автомагистралям и технологий предотвращения столкновений, что должно повысить уровень безопасности и комфорта.

Не останется без внимания и практичность автомобиля. По предварительной информации, Toyota может доработать багажное отделение, улучшив форму проема, высоту погрузки и удобство трансформации салона, чтобы универсал стал еще удобнее как для повседневной эксплуатации, так и для путешествий.

Одновременно с этим инсайдеры ожидают некоторое повышение стоимости модели. Причиной могут стать новые электронные системы, более современное оснащение и дальнейшее развитие гибридной технологии. Впрочем, официальной информации о цене пока нет, поэтому говорить о масштабах возможного подорожания преждевременно.