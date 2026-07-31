Honda обновила Accord: седан получил новый фирменный стиль и расширенное оснащение

Honda представила в Японии обновленную версию своего флагманского седана Accord. Модель получила точечные изменения во внешности и салоне, сохранив узнаваемый дизайн, но обзаведясь новым оборудованием и более современными технологиями. Одновременно производитель сделал ставку исключительно на гибридную силовую установку e:HEV, подчеркнув курс на дальнейшую электрификацию линейки.
Honda Accord выпускается с 1976 года и остается одной из самых известных моделей японской марки. За это время автомобиль сменил несколько поколений и превратился из компактного семейного автомобиля в представительский седан среднего класса. Сегодня Accord считается флагманской легковой моделью Honda на многих мировых рынках.
Обновление не принесло радикальных изменений во внешности седана, однако дизайнеры переработали несколько важных деталей. Accord получил прозрачные корпуса указателей поворота, окрашенные в цвет кузова элементы вокруг фар, а также новые передний и задний нижние спойлеры и боковые юбки. По замыслу Honda, такие изменения сделали облик автомобиля более цельным и подчеркнули его статус флагманской модели.
Для кузова предусмотрены цвета Platinum White, Crystal Black и Meteor Gray. Топовая комплектация e:HEV Honda Sensing 360+ дополнительно получила эксклюзивный оттенок Canyon Blue, окрашенную в цвет кузова решетку радиатора и черную антенну в виде «акульего плавника».
В салоне архитектура осталась прежней, однако для флагманской версии теперь доступна отделка белого цвета. Кроме того, автомобиль получил современный комплекс цифровых технологий, включающий 10,2-дюймовую цифровую приборную панель, мультимедийную систему с 12,3-дюймовым сенсорным экраном и 11,5-дюймовый проекционный дисплей.
Информационно-развлекательная система Honda Connect поддерживает сервисы Google. Для топовой версии также предусмотрен комплекс Honda Sensing 360+, который в определенных дорожных ситуациях позволяет водителю временно убрать руки с рулевого колеса.
После обновления Accord в Японии предлагается исключительно с гибридной силовой установкой e:HEV. Она объединяет 2-литровый атмосферный бензиновый двигатель и два электромотора. Двигатель внутреннего сгорания развивает 147 лошадиных сил и 182 Нм крутящего момента, а электромоторы выдают 184 лошадиные силы и 335 Нм.
Гибридная система также предусматривает возможность движения исключительно на электротяге. По данным Honda, средний расход топлива составляет 23,8 километра на одном литре бензина (4,2-литра на 100 км).
На японском рынке обновленный Honda Accord будет доступен в двух комплектациях — e:HEV и e:HEV Honda Sensing 360+. Стоимость модели составляет от 5,95 до 6,35 миллиона иен, что эквивалентно суммам от 2,9 до 3,1 миллиона российских рублей соответственно.