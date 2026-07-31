Honda обновила Accord: седан получил новый фирменный стиль и расширенное оснащение

Фото: Honda

Honda представила в Японии обновленную версию своего флагманского седана Accord. Модель получила точечные изменения во внешности и салоне, сохранив узнаваемый дизайн, но обзаведясь новым оборудованием и более современными технологиями. Одновременно производитель сделал ставку исключительно на гибридную силовую установку e:HEV, подчеркнув курс на дальнейшую электрификацию линейки.

Honda Accord выпускается с 1976 года и остается одной из самых известных моделей японской марки. За это время автомобиль сменил несколько поколений и превратился из компактного семейного автомобиля в представительский седан среднего класса. Сегодня Accord считается флагманской легковой моделью Honda на многих мировых рынках.

Фото: Honda

Обновление не принесло радикальных изменений во внешности седана, однако дизайнеры переработали несколько важных деталей. Accord получил прозрачные корпуса указателей поворота, окрашенные в цвет кузова элементы вокруг фар, а также новые передний и задний нижние спойлеры и боковые юбки. По замыслу Honda, такие изменения сделали облик автомобиля более цельным и подчеркнули его статус флагманской модели.

Для кузова предусмотрены цвета Platinum White, Crystal Black и Meteor Gray. Топовая комплектация e:HEV Honda Sensing 360+ дополнительно получила эксклюзивный оттенок Canyon Blue, окрашенную в цвет кузова решетку радиатора и черную антенну в виде «акульего плавника».

Фото: Honda

В салоне архитектура осталась прежней, однако для флагманской версии теперь доступна отделка белого цвета. Кроме того, автомобиль получил современный комплекс цифровых технологий, включающий 10,2-дюймовую цифровую приборную панель, мультимедийную систему с 12,3-дюймовым сенсорным экраном и 11,5-дюймовый проекционный дисплей.

Информационно-развлекательная система Honda Connect поддерживает сервисы Google. Для топовой версии также предусмотрен комплекс Honda Sensing 360+, который в определенных дорожных ситуациях позволяет водителю временно убрать руки с рулевого колеса.

После обновления Accord в Японии предлагается исключительно с гибридной силовой установкой e:HEV. Она объединяет 2-литровый атмосферный бензиновый двигатель и два электромотора. Двигатель внутреннего сгорания развивает 147 лошадиных сил и 182 Нм крутящего момента, а электромоторы выдают 184 лошадиные силы и 335 Нм.

Гибридная система также предусматривает возможность движения исключительно на электротяге. По данным Honda, средний расход топлива составляет 23,8 километра на одном литре бензина (4,2-литра на 100 км).

На японском рынке обновленный Honda Accord будет доступен в двух комплектациях — e:HEV и e:HEV Honda Sensing 360+. Стоимость модели составляет от 5,95 до 6,35 миллиона иен, что эквивалентно суммам от 2,9 до 3,1 миллиона российских рублей соответственно.