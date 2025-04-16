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У странной конструкции двухстороннего Citroen Jumper есть простое объяснение

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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В мире автомобилей существует немало машин со странной конструкцией, которой сложной найти логическое объяснение. Но это не касается выглядящего крайне необычно двухстороннего Citroen Jumper, который использует две одинаковые кабины, два двигателя и две трансмиссии фактически в одном кузове.

Версия, о которой идет речь, носит название «Back to Back» и, по сути, представляет собой два скрещенных друг с другом автомобиля. Передние части кузовов фургонов соединены временной конструкцией, достаточно прочной, чтобы удерживать их вместе столько, сколько потребуется. 

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Самое любопытное, к использованию пригодна любая из выбранных кабин. Но в реальности делать это не имеет смысла, поскольку само транспортное средство не выполняет никакой конкретной функции, кроме логистической. 

Объяснением того, зачем Citroen построила такой странный на первый взгляд автомобиль, кроется в потребностях коммерческих покупателей.

Им чаще всего необходима только одна половина Jumper, поэтому при покупке автомобили рассоединяются. А такая необычная конструкция нужна для того, чтобы экономить на доставке машин-заготовок заказчикам. 

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Под капотом обеих кабин располагается два 2,2-литровых 4-цилиндровых турбодизельных моторов BlueHDi, развивающих мощность 140 лошадиных сил. Крутящий момент с них передается на передние оси через две 6-ступенчатые механические коробки передач.

Стоимость одного экземпляра Citroen Jumper в сцепке составляет 36 тысяч фунтов стерлингов или почти 4 миллиона рублей. 

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Фото:Citroen

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