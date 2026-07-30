Mazda обновила Roadster в Японии: появилась новая версия PS и необычный зеленый цвет

Фото: Mazda

Mazda провела очередное обновление своего культового родстера в Японии с одноименным именем Roadser, сделав ставку не только на внешний вид, но и на ощущения за рулем. Модель получила новую специальную комплектацию PS (Pure Sport), свежий цвет кузова Zinc Green Metallic, доработанное шасси и ряд технических изменений, направленных на повышение удовольствия от вождения. Одновременно автомобиль адаптировали к новым требованиям по уровню внешнего шума, сохранив его характер как классического бензинового спорткара.

Mazda Roadster, известный на многих рынках как MX-5, дебютировал в 1989 году и стал одним из самых успешных двухместных родстеров в истории. За четыре поколения мировые продажи модели превысили 1,26 миллиона экземпляров, что сделало ее самым массовым автомобилем этого класса. На протяжении всей своей истории Roadster остается верен философии легкого спортивного автомобиля, в котором главную роль играют управляемость и удовольствие от вождения.

Недавно Mazda начала прием предварительных заказов на обновленные Roadster с мягкой крышей и Roadster RF со складывающейся жесткой крышей 26 июня 2026 года. Начало поставок автомобилей запланировано на начало сентября.

Фото: Mazda

Главной новинкой стала специальная версия PS (Pure Sport). Новая модификация ориентирована на водителей, которые хотят получить более яркие ощущения как в повседневной эксплуатации, так и на извилистых дорогах.

Одновременно линейку пополнил новый цвет кузова Zinc Green Metallic. Версия PS получила ряд отличительных элементов оснащения. Среди них – серая тканевая крыша, черные 16-дюймовые колесные диски RAYS, тормозная система Brembo с четырехпоршневыми суппортами, амортизаторы Bilstein, а также декоративные элементы салона в черном и серебристом исполнении.

Производитель также доработал ходовые качества автомобиля. Родстер получил специально перенастроенную подвеску, улучшенный отклик на нажатие педали акселератора в версиях с механической коробкой передач, систему помощи при переключении передач и измененную программу управления двигателем, позволяющую использовать весь диапазон оборотов без ограничения мощности вплоть до достижения предельных значений.

Еще одной задачей обновления стало соответствие новым требованиям по уровню внешнего шума. Для этого инженеры применили более «тихие» шины, увеличенный глушитель, перенастроили впускную и выпускную системы с использованием новых резонаторов, а также оптимизировали рулевое управление с учетом характеристик новых покрышек. Для версии с мягкой крышей усилитель звука впуска теперь входит в стандартное оснащение.

Фото: Mazda

Кроме того, Mazda изменила конструкцию подголовников в соответствии с обновленными требованиями безопасности и добавила возможность управления Apple CarPlay и Android Auto через сенсорный экран.

Стоимость обновленного Mazda Roadster на домашнем рынке составляет от 2,959 до 4,070 миллиона иен (примерно 1,4 – 2 миллиона рублей), а версия Roadster RF оценена в сумму от 3,850 до 4,697 миллиона иен (около 1,9 – 2,3-миллиона рублей по текущему курсу).

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Между тем, сейчас Mazda работает над новым поколением этой модели. Родстер может сохранить атмосферный мотор и механическую коробку передач, но сильно поменяться внешне.