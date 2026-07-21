Mazda готовит новое поколение MX-5: родстер может сохранить атмосферный мотор и «механику»

Рендер: Apollo News Service

Mazda продолжает работу над новым поколением легендарного родстера MX-5 (Roadster). По данным зарубежных СМИ, модель может дебютировать в 2027–2028 годах и сохранить ключевые особенности своих предшественников – небольшой вес, атмосферный двигатель и механическую коробку передач. При этом не исключено, что именно это поколение станет последним с бензиновым двигателем.

Mazda MX-5 дебютировала в 1989 году и за десятилетия стала самым массовым двухместным родстером в мире. Философия модели всегда строилась вокруг небольшого веса, заднего привода, атмосферного двигателя и максимально непосредственных ощущений от управления, что сделало MX-5 культовым автомобилем среди поклонников спортивных машин.

Недавно в мировой прессе появилась информация, что Mazda уже ведет разработку нового поколения родстера MX-5, известного на японском рынке под названием Roadster. Интерес к проекту подогрели в том числе заявления топ-менеджеров компании, прозвучавшие в интервью австралийскому изданию CarExpert.

По словам генерального директора Mazda Australia Винеша Бинди, представители инженерного подразделения компании подтвердили, что работа над следующим поколением модели уже идет. При этом, как утверждается, новая MX-5 может стать последним поколением, оснащенным исключительно двигателем внутреннего сгорания.

Несмотря на глобальный переход автомобильной отрасли к электрификации, Mazda, по имеющейся информации, не намерена отказываться от фирменной концепции своего родстера. Разработчики рассчитывают сохранить четыре ключевых принципа модели – компактные размеры, небольшой вес, атмосферный двигатель и механическую коробку передач.

Согласно предварительным данным, новое поколение MX-5 получит атмосферный 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель семейства Skyactiv-Z. Этот мотор Mazda разрабатывает как новое поколение бензиновых двигателей, способных соответствовать будущим экологическим требованиям без существенной потери эффективности и удовольствия от вождения.

При этом одной из главных целей инженеров остается сохранение массы автомобиля ниже 1000 килограммов. Добиться такого результата становится все сложнее из-за ужесточения требований по безопасности и распространения электрифицированных силовых установок, однако именно небольшой вес считается одним из главных преимуществ MX-5 на протяжении всей истории модели.

Некоторые зарубежные издания также предполагают, что в будущем двигатель может получить 48-вольтовую систему мягкого гибрида для соответствия новым экологическим нормам, включая стандарт Евро-7. Однако официального подтверждения этому пока нет. Более того, по имеющимся сведениям, Mazda стремится избежать значительного увеличения массы автомобиля, поэтому вопрос применения гибридной системы пока остается открытым.

Нынешнее поколение MX-5 с заводским индексом ND выпускается с 2015 года, что делает его одним из самых долгоиграющих поколений модели. По неофициальной информации, мировая премьера преемника может состояться в 2027–2028 годах, а продажи начнутся ориентировочно в 2028–2029 годах.

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Ранее мы сообщали о том, что новая Mazda MX-5 может удивить оригинальной конструкцией дверей, которая в этой модели еще никогда еще не применялась. Речь идет о так называемых дверях «крылья бабочки». Такое конструктивное решение недавно заметили в американской патентной базе зарубежные СМИ.