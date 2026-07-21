ДомойАвтоновости сегодняMazda готовит новое поколение MX-5: родстер может сохранить атмосферный мотор и «механику»

Mazda готовит новое поколение MX-5: родстер может сохранить атмосферный мотор и «механику»

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
около 2 мин. чтения

Mazda готовит новое поколение MX-5: родстер может сохранить атмосферный мотор и «механику»

Mazda готовит новое поколение MX-5: родстер может сохранить атмосферный мотор и «механику»
Рендер: Apollo News Service

Mazda продолжает работу над новым поколением легендарного родстера MX-5 (Roadster). По данным зарубежных СМИ, модель может дебютировать в 2027–2028 годах и сохранить ключевые особенности своих предшественников – небольшой вес, атмосферный двигатель и механическую коробку передач. При этом не исключено, что именно это поколение станет последним с бензиновым двигателем.

Mazda MX-5 дебютировала в 1989 году и за десятилетия стала самым массовым двухместным родстером в мире. Философия модели всегда строилась вокруг небольшого веса, заднего привода, атмосферного двигателя и максимально непосредственных ощущений от управления, что сделало MX-5 культовым автомобилем среди поклонников спортивных машин.

Недавно в мировой прессе появилась информация, что Mazda уже ведет разработку нового поколения родстера MX-5, известного на японском рынке под названием Roadster. Интерес к проекту подогрели в том числе заявления топ-менеджеров компании, прозвучавшие в интервью австралийскому изданию CarExpert.

CЕЙЧАС ЧИТАЮТ:

По словам генерального директора Mazda Australia Винеша Бинди, представители инженерного подразделения компании подтвердили, что работа над следующим поколением модели уже идет. При этом, как утверждается, новая MX-5 может стать последним поколением, оснащенным исключительно двигателем внутреннего сгорания.

Несмотря на глобальный переход автомобильной отрасли к электрификации, Mazda, по имеющейся информации, не намерена отказываться от фирменной концепции своего родстера. Разработчики рассчитывают сохранить четыре ключевых принципа модели – компактные размеры, небольшой вес, атмосферный двигатель и механическую коробку передач.

Согласно предварительным данным, новое поколение MX-5 получит атмосферный 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель семейства Skyactiv-Z. Этот мотор Mazda разрабатывает как новое поколение бензиновых двигателей, способных соответствовать будущим экологическим требованиям без существенной потери эффективности и удовольствия от вождения.

При этом одной из главных целей инженеров остается сохранение массы автомобиля ниже 1000 килограммов. Добиться такого результата становится все сложнее из-за ужесточения требований по безопасности и распространения электрифицированных силовых установок, однако именно небольшой вес считается одним из главных преимуществ MX-5 на протяжении всей истории модели.

Некоторые зарубежные издания также предполагают, что в будущем двигатель может получить 48-вольтовую систему мягкого гибрида для соответствия новым экологическим нормам, включая стандарт Евро-7. Однако официального подтверждения этому пока нет. Более того, по имеющимся сведениям, Mazda стремится избежать значительного увеличения массы автомобиля, поэтому вопрос применения гибридной системы пока остается открытым.

Нынешнее поколение MX-5 с заводским индексом ND выпускается с 2015 года, что делает его одним из самых долгоиграющих поколений модели. По неофициальной информации, мировая премьера преемника может состояться в 2027–2028 годах, а продажи начнутся ориентировочно в 2028–2029 годах.

***

Ранее мы сообщали о том, что новая Mazda MX-5 может удивить оригинальной конструкцией дверей, которая в этой модели еще никогда еще не применялась. Речь идет о так называемых дверях «крылья бабочки». Такое конструктивное решение недавно заметили в американской патентной базе зарубежные СМИ.

Подписывайтесь наc в Google и Google.News

ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:

Новая Mazda CX-5 собрала более 10 тысяч заказов в Японии:...

Новое поколение Mazda CX-5 уверенно стартовало на домашнем рынке. Всего за короткое время кроссовер собрал более 10 тысяч заказов, причем предпочтения покупателей оказались весьма...

Mazda CX-5: сколько могут прослужить его моторы и трансмиссии

Mazda CX-5 нередко называют одним из самых надежных кроссоверов на российской вторичке. Однако многих потенциальных покупателей до сих пор настораживают высокая степень сжатия двигателей...

ГЛАВНЫЕ АВТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ:

Загрузить больше

2013-2026 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+