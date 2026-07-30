В Россию привезли модель с самыми низкими шансами сломаться по рейтингу надежности J.D. Power

Фото: Lexus

На российском рынке появился премиальный седан Lexus IS, который недавно возглавил один из самых авторитетных мировых рейтингов надежности автомобилей. По итогам исследования Vehicle Dependability Study (VDS) американского агентства J.D. Power именно эта модель продемонстрировала наименьшее количество технических неисправностей среди всех участников. Теперь автомобиль, официально не представленный в России, можно приобрести благодаря параллельному импорту.

Lexus IS выпускается с 1999 года и является самым компактным спортивным седаном японской премиальной марки. Модель традиционно конкурирует с BMW 3-Series, Mercedes-Benz C-Class и Audi A4, сочетая заднеприводную архитектуру с акцентом на надежность. Нынешнее поколение дебютировало в 2020 году и представляет собой глубокую модернизацию предшественника.

Ранее американское аналитическое агентство J.D. Power опубликовало результаты ежегодного исследования Vehicle Dependability Study (VDS) за 2026 год, посвященного надежности автомобилей. Методика исследования основана на опросах десятков тысяч владельцев трехлетних машин, которые сообщают о выявленных неисправностях и проблемах в процессе эксплуатации.

Фото: Lexus

Основным показателем рейтинга является индекс PP100, отражающий количество зарегистрированных неисправностей на каждые 100 автомобилей. Чем ниже значение, тем выше надежность модели.

Лучший результат в исследовании показал Lexus IS. Одновременно бренд Lexus занял первое место среди всех автопроизводителей со средним показателем 151 проблема на 100 автомобилей (PP151).

Инфографика: J.D.Power

Одной из причин такого результата эксперты называют консервативную конструкцию модели. Lexus IS нынешнего поколения сохранил платформу, разработанную еще в начале прошлого десятилетия, а также не получил чрезмерно сложных электронных систем, которые нередко становятся причиной дополнительных неисправностей у современных автомобилей.

В 2026 году седан пережил очередное обновление. При этом, как отмечается, серьезных технических изменений модель не получила – модернизация затронула главным образом оформление экстерьера и интерьера, тогда как проверенная временем техническая часть осталась практически без изменений.

Фото: Lexus

В России новый Lexus IS предлагается лишь одним дилером из Московской области. Машина 2026 года выпуска без пробега представлена в версии 350, что подразумевает наличие у нее под капотом 3,5-литрового бензинового мотора на 315 лошадиных сил, связку которому составляет 8-диапазонная АКПП. Привод – полный. Автомобиль продается под заказ. Доставить седан обещают из Европы в срок до 30 рабочих дней.

Учитывая, какая мощность конкретно этой версии этого IS, ждать от нее низкой цены с учетом нынешних ставок утильсбора было бы опрометчиво. Так в итоге и получилось.

Самый надежный автомобиль этого года по версии J.D.Power обойдется своему покупателю в России ни много ни мало в 15 миллионов 790 тысяч рублей (с учетом НДС). Это гораздо дороже, чем сейчас стоят в России параллельно импортированные седаны того же класса других зарубежных автопроизводителей.