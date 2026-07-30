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Обновленный Genesis G90 показали на неофициальных рендерах: у него совершенно новое «лицо»

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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Genesis G90 готовится к рестайлингу: появились первые изображения и новые подробности

Обновленный Genesis G90 показали на неофициальных рендерах: у него совершенно новое «лицо»
Рендер: NYMammoth

В Сети появились неофициальные рендеры обновленного Genesis G90, подготовленные YouTube-каналом NYMammoth. Если прогнозы подтвердятся, флагманский седан получит полностью переработанную переднюю часть, новые технологии автономного вождения и гибридную силовую установку.

Genesis G90 является флагманским седаном премиального бренда Genesis. Нынешнее поколение модели дебютировало в 2021 году, став первым автомобилем марки, полностью выполненным в новой фирменной стилистике с двухполосной светотехникой.

По информации корейских инсайдеров, недавно Genesis занялся работой над масштабным обновлением своего флагманского седана G90. Независимый дизайнер с YouTube-канала NYMammoth уже представил собственное видение будущей модели, основанное на имеющейся информации и ранее опубликованных шпионских фотографиях. 

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Главным изменением, по мнению автора рендеров, станет полностью переработанная передняя часть. Традиционная фирменная решетка радиатора визуально станет значительно менее заметной, а основное внимание будет уделено новой светотехнике.

Обновленный Genesis G90 показали на неофициальных рендерах: у него совершенно новое «лицо»
Рендер: NYMammoth

Судя по изображениям, двухполосные фары будут объединены линией, проходящей вдоль передней кромки капота. Такой дизайн вдохновлен концепт-каром Genesis NeoLun и призван визуально сделать автомобиль шире и ниже.

При этом решетка радиатора полностью не исчезнет. Предполагается, что основной воздухозаборник переместится в нижнюю часть переднего бампера и получит ромбовидный рисунок. Как отмечается, ранее замеченные прототипы также указывали на использование комбинированной конструкции решетки, которая не является полностью открытой или полностью закрытой.

Помимо изменений во внешности, ожидается серьезное обновление технической части. По предварительной информации, рестайлинговый Genesis G90 может стать первым автомобилем корейского производства с системой автономного вождения третьего уровня (HDP).

Предполагается, что система сможет самостоятельно управлять автомобилем в определенных условиях движения по автомагистралям. Для ее работы будут использоваться лидар, радары, камеры и отдельный блок управления автономным движением. Кроме того, на испытательных автомобилях ранее были замечены новые камеры, установленные в нижней части передних стоек кузова.

Обновленный Genesis G90 показали на неофициальных рендерах: у него совершенно новое «лицо»
Фото: CarBuzz

Изменения ожидаются и в салоне. Вместо нынешней интегрированной цифровой панели приборов автомобиль может получить новую цифровую комбинацию приборов с тремя круглыми шкалами, сохранив классический стиль оформления.

В моторной гамме, вероятно, останется 3,5-литровый бензиновый двигатель. Кроме того, может появиться новая гибридная силовая установка на базе 2,5-литрового турбомотора, которая должна объединить высокую производительность и улучшенную топливную экономичность.

По предварительной информации, обновленный Genesis G90 могут представить уже во второй половине этого года. Позднее вслед за бензиновой версией, по слухам, дебютирует и гибридная модификация.

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