Новый кроссовер Genesis GV90 может стать самым дорогим корейским автомобилем

Рендер: kindelauto

Genesis готовится представить свой самый роскошный и технологичный автомобиль. Флагманский электрический кроссовер GV90 дебютирует 9 сентября, а пока в Сети появились новые рендеры и подробности о модели, которая может стать самым дорогим серийным автомобилем корейского производства.

Genesis последовательно расширяет линейку электромобилей с момента выхода GV60, а затем электрифицированных версий GV70 и G80. Однако все они были созданы на базе уже существующих моделей. GV90 станет первым флагманским электрокроссовером бренда, который с самого начала разрабатывался как самостоятельный премиальный электромобиль.

Ожидается, что официальный дебют Genesis GV90 состоится 9 сентября. Эта дата стала первой конкретной информацией о запуске модели после того, как премьеру ранее перенесли из-за технических сложностей.

GV90 станет новым флагманом марки и самым дорогим SUV в истории Genesis. Автомобиль должен продемонстрировать все ключевые технологии, которые южнокорейский бренд разрабатывал в последние годы, а также вывести его в сегмент полноразмерных роскошных электрических кроссоверов.

Главной технической особенностью новинки станет использование платформы eM нового поколения. По информации источников, именно GV90 первым примерит эту архитектуру, которая в будущем заменит нынешнюю E-GMP на большинстве электромобилей Hyundai, Kia и Genesis.

Рендер: The KCB

Ожидается, что новая платформа позволит увеличить запас хода примерно на 50% по сравнению с нынешними моделями на E-GMP. Также сообщается, что кроссовер получит тяговую батарею емкостью более 100 кВт/ч, а запас хода на одной зарядке составит не менее 500 километров.

В основу внешности серийной модели ляжет концепт Genesis Neolune, представленный в прошлом году. Согласно опубликованным рендерам и данным зарубежной прессы, автомобиль сохранит характерные пропорции, фирменную двухъярусную светотехнику и многие дизайнерские решения концепта.

При этом наиболее дорогие версии могут получить необычные распашные задние двери без центральной стойки, напоминающие решения, применяемые на автомобилях Rolls-Royce. Сообщается, что подобные прототипы уже неоднократно замечали во время дорожных испытаний.

Фото: The KCB

В салоне ожидается четыре индивидуальных кресла повышенной комфортности и отделка премиальными материалами. Кроме того, GV90 станет первой моделью Genesis с мультимедийной системой Connect W нового поколения. Она позволит устанавливать дополнительные приложения и настраивать интерфейс по аналогии со смартфонами.

Производство нового флагмана уже налаживают на специализированном заводе Hyundai Motor Group в Ульсане. Это первое предприятие концерна, полностью построенное для выпуска исключительно электрических автомобилей. По данным зарубежных источников, с конвейера уже сошло более 250 предсерийных экземпляров.

Стоимость Genesis GV90 пока официально не раскрывается. По предварительным оценкам отраслевых экспертов, базовая версия будет стоить около 100 миллионов южнокорейских вон (около 5,3 миллиона рублей), а исполнение с распашными дверями может превысить отметку в 200 миллионов вон (порядка 10,7 миллиона рублей при пересчете на российскую валюту). На рынке США модель, как ожидается, предложат по цене около 100 тысяч долларов.

Основными конкурентами нового Genesis GV90 называют Mercedes-Benz EQS SUV и Cadillac Escalade IQ.