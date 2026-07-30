Honda Freed может получить новую версию Black Style и расширение комплектаций

Рендер: Carview

Honda Freed, который получил новое поколение в 2024 году, может ожидать очередное обновление. По информации японских СМИ, во второй половине 2026 года модель может получить специальную версию Black Style и новую пятиместную модификацию.

Honda Freed впервые появился в 2008 году и занял место компактного семейного минивэна в линейке японской марки. Модель создавалась как более компактная альтернатива крупным минивэнам Honda, предлагая просторный салон при небольших внешних размерах.

После выхода на рынок два года назад «Фрид» актуальной генерации остается очень популярным автомобилем на японском авторынке. Более того, в этом поколении машина получила звание «Автомобиль года». Особенно востребованной среди местных покупателей остается версия Crosstar, которая отличается более выраженным внедорожным стилем и ориентирована на любителей активного отдыха.

Накануне японские СМИ сообщили о возможных изменениях в модельном ряду Freed. Официального подтверждения от Honda пока нет, однако ожидается, что во второй половине 2026 года автомобиль может получить ряд улучшений.

Главным новшеством может стать специальная версия Black Style. По предварительной информации, такая модификация будет доступна как для обычного Freed Air, так и для версии Crosstar.

Ожидается, что автомобили получат затемненную решетку радиатора, черные корпуса зеркал, дверные ручки и специальные легкосплавные диски. За счет таких элементов Freed должен приобрести более агрессивный и выразительный внешний вид.

Кроме того, японские источники сообщают о возможном расширении линейки за счет пятиместной версии на базе комплектации Air EX. Сейчас такая конфигурация для данной версии недоступна, поэтому появление двухрядного салона может стать одним из главных изменений.

Помимо внешних доработок, Honda может обновить оснащение автомобиля. Ожидается совершенствование системы безопасности Honda Sensing, а также улучшение мультимедийной системы и расширение возможностей подключения автомобиля к сети.

При этом серьезных изменений в силовой установке, скорее всего, не произойдет. Установленная на нынешнем Freed гибридная система e:HEV с 1,5-литровым двигателем появилась только в 2024 году, поэтому вероятность ее существенной модернизации невысока.

Также не исключено, что производитель внесет небольшие изменения в дизайн передней части кузова, следуя тенденции последних моделей Honda.

Если информация подтвердится, обновленный Freed станет еще более «дружелюбным» для семейных покупателей, сочетая практичность компактного минивэна с более индивидуальным оформлением и расширенным набором функций.

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Напомним, новые Honda Freed сейчас активно поступают на российский авторынок по схеме альтернативного импорта. Такие универсалы доступны как в простой модификации, так и в кросс-версии Crosstar. Машины 2026 года выпуска без пробега оценены минимум в 1 миллион 890 тысяч рублей и в максимум 2 миллиона 630 тысяч рублей. Большинство предложений таких автомобилей, что логично, сконцентрировано во Владивостоке.