Hyundai Palisade: сколько способны прослужить его двигатели и коробки передач

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Покупка большого трехрядного кроссовера с пробегом около 200 тысяч километров всегда вызывает вопросы. Особенно когда речь идет о флагманской модели с мощным двигателем, полным приводом и сложной электроникой. Но насколько опасен подержанный Hyundai Palisade и сколько способны прослужить его основные агрегаты?

Большинство Hyundai Palisade, которые сегодня встречаются в России на «вторичке», относятся к первому поколению с заводским индексом LX2. Именно такие автомобили чаще всего после 2022 года привозили из США, Кореи и других стран по параллельному импорту, а до этого их продавали в РФ официальные дилеры. Второе поколение LX3 только начинает появляться на российском рынке, поэтому полноценной статистики по его надежности пока нет.

Одним из наиболее распространенных вариантов на российском рынке является бензиновый двигатель V6 3,8 GDI с индексом G6DN. Этот мотор относится к семейству Lambda II и устанавливался на крупные модели Hyundai и Kia.

Главное преимущество G6DN – атмосферная конструкция. В отличие от современных турбированных двигателей меньшего объема, здесь нет сложного наддува, что снижает нагрузку на основные узлы. При своевременной замене масла, исправной системе охлаждения и нормальном обслуживании такие моторы способны пройти около 300 тысяч километров до серьезного ремонта. При этом конкретный ресурс зависит от условий эксплуатации, качества топлива и того, насколько тщательно обслуживался автомобиль.

После больших пробегов у G6DN чаще встречаются возрастные неисправности отдельных компонентов, а не серьезные проблемы с самим двигателем. Владельцы могут столкнуться с заменой водяного насоса, термостата, катушек зажигания, датчиков и элементов системы охлаждения.

Еще одна особенность этого мотора связана с непосредственным впрыском топлива. Со временем на впускных клапанах может образовываться нагар, поскольку бензин не омывает их поверхность. На больших пробегах также стоит обращать внимание на расход масла и состояние уплотнений.

На российском рынке также встречаются дизельные Hyundai Palisade с двигателем 2,2 CRDi D4HE, хотя такие версии распространены заметно меньше. Этот мотор хорошо знаком по другим моделям Hyundai и Kia и при правильном обслуживании способен демонстрировать высокий ресурс.

Однако дизельная версия требует больше внимания. После больших пробегов потенциально дорогостоящего ремонта могут потребовать турбокомпрессор, форсунки Common Rail, клапан EGR, сажевый фильтр и другие элементы системы очистки выхлопа.

Особенно внимательно к состоянию дизеля стоит относиться при покупке автомобиля, который большую часть времени эксплуатировался в городе. Короткие поездки и частые недогревы ускоряют загрязнение впуска и элементов экологической системы.

На большинстве Hyundai Palisade первого поколения, представленных на российском рынке, используется восьмиступенчатая автоматическая коробка передач семейства A8LF. На версиях с бензиновым V6 3,8 GDI применяется трансмиссия A8LF2.

Эти автоматы считаются достаточно надежными и хорошо подходят для тяжелого кроссовера. При своевременном обслуживании они способны проходить большие пробеги, а отдельные экземпляры достигают отметки в 300 тысяч километров и более. Однако универсальным такой ресурс считать нельзя: многое зависит от стиля езды, нагрузки и соблюдения правил обслуживания.

Несмотря на распространенное мнение о необслуживаемых автоматах, замена масла каждые 60–80 тысяч километров позволяет снизить риск проблем на больших пробегах. Со временем внимания могут потребовать гидроблок, соленоиды и гидротрансформатор, особенно если автомобиль часто эксплуатировался с высокими нагрузками.

Полный привод HTRAC также считается одним из надежных элементов Palisade. При покупке автомобиля с большим пробегом стоит проверить состояние муфты подключения задней оси, карданного вала, редукторов и отсутствие течей технических жидкостей.

Второе поколение Hyundai Palisade LX3 пока слишком молодое для оценки ресурса, поскольку вышло в продажу только в декабре 2024 года. Автомобили только начинают появляться на российском рынке, поэтому данных по пробегам 200–300 тысяч километров еще нет.

Новое поколение получило двигатель семейства Smartstream 2.5 T-GDi, обозначение которого зависит от рынка и исполнения, а также гибридную силовую установку на его основе. Эти агрегаты заметно сложнее атмосферного V6 G6DN, поэтому оценивать их долговечность пока можно только по конструкции, а не по реальному опыту эксплуатации.

После пробегов свыше 200 тысяч километров основные расходы владельцев Palisade обычно связаны уже не с двигателем или коробкой передач, а с естественным износом тяжелого автомобиля. В зоне риска оказываются амортизаторы, сайлентблоки, ступичные подшипники, элементы тормозной системы, детали подвески и отдельные электронные компоненты.

В целом Hyundai Palisade первого поколения можно считать достаточно надежным крупным кроссовером. Наиболее интересным вариантом для российского рынка остается версия с бензиновым G6DN и автоматической коробкой A8LF2.

При хорошем обслуживании отдельные экземпляры способны достигать больших пробегов, однако при покупке автомобиля с большим пробегом на «вторичке» гораздо важнее смотреть не на цифры одометра, а на историю обслуживания и фактическое состояние конкретной машины.

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Кстати, ранее мы проводили тщательный разбор потенциальных технических неисправностей другого, гораздо более популярного кроссовера на вторичном авторынке России – Hyundai Creta. Оказалось, что машина далеко не самая беспроблемная, но и назвать ее ненадежной также нельзя.