Honda создает новый N-WGN: появились первые рендеры кей-кара следующего поколения

Рендер: Motor-Fan

Honda уже готовит новое поколение кей-кара N-WGN. На это намекает сразу несколько крупных японских автомобильных изданий. Если прогнозы подтвердятся, модель дебютирует в следующем году, сохранив распашные двери, но получив новый дизайн, более современный салон и модернизированную технику.

Honda N-WGN дебютировал в 2013 году как компактный городской кей-кар, ориентированный на покупателей, которым не нужны раздвижные двери, характерные для Honda N-BOX. Второе поколение модели появилось в 2019 году, а затем автомобиль несколько раз обновлялся, сохранив позицию одного из самых практичных представителей своего класса.

Ожидается, что Honda сохранит позиционирование нового N-WGN как более доступной альтернативы популярному N-BOX. В отличие от последнего, автомобиль продолжит использовать традиционные распашные двери вместо сдвижных.

Именно это останется главным преимуществом модели. Такая конструкция позволяет уменьшить массу автомобиля, снизить стоимость производства, а также положительно влияет на экономичность и управляемость.

Предполагается, что внешние размеры останутся в пределах требований японского класса кей-каров – 3395 мм в длину и 1475 мм в ширину. При этом компания может изменить общую высоту кузова и внутреннюю компоновку, чтобы увеличить пространство для пассажиров.

Также сообщается, что при сохранении нынешней колесной базы Honda может пересмотреть расположение сидений и топливного бака, улучшив комфорт второго ряда и увеличив функциональность багажного отделения.

Рендер: Motor-Fan

Независимые дизайнеры уже представили свое видение будущей модели. На опубликованных рендерах автомобиль получил полностью новую переднюю часть с узкими светодиодными фарами, соединенными горизонтальной черной декоративной панелью. Кроме того, предполагается более лаконичный передний бампер и переработанный капот, которые должны сделать внешность кей-кара более современной.

По предварительным данным, под капотом нового N-WGN сохранится модернизированный трехцилиндровый двигатель серии S07 объемом 658 куб. см. Ожидается, что инженеры сосредоточатся на повышении эффективности его работы и снижении расхода топлива.

При этом появление гибридной системы e:HEV на данном этапе считается маловероятным. Подобная установка увеличит стоимость, массу автомобиля и усложнит компоновку, поэтому Honda, скорее всего, ограничится дальнейшей модернизацией существующего силового агрегата.

Среди ожидаемых нововведений также называются обновленный комплекс систем безопасности Honda SENSING, электронный стояночный тормоз, функция Auto Hold, цифровая приборная панель, увеличенный центральный дисплей мультимедийной системы и расширенные возможности подключения к онлайн-сервисам.

По предварительным оценкам, стоимость нового Honda N-WGN может немного увеличиться по сравнению с нынешней моделью, за которую просят от 1 миллиона 576 тысяч 300 иен или около 765 тысяч рублей, однако производитель постарается сохранить заметную разницу в цене относительно Honda N-BOX.