Японские СМИ раскрыли ориентировочную цену нового Mitsubishi Pajero

Рендер: CarsGuide

По данным японских СМИ, новый Mitsubishi Pajero дебютирует на мировом рынке 2 сентября. Одновременно стала известна и ориентировочная цена внедорожника, которая будет варьироваться от 5 до 7 миллионов иен, что значительно дороже, чем стоил его предшественник.

Mitsubishi Pajero впервые появился в 1982 году и стал одной из самых известных моделей японской марки. Внедорожник завоевал широкую популярность благодаря сочетанию рамной конструкции, внедорожных возможностей и многочисленных побед в ралли-рейде «Дакар», став одним из символов бренда Mitsubishi.

По информации японских СМИ, Mitsubishi готовится вывести на мировой рынок новое поколение Pajero. Ранее компания уже анонсировала возвращение своего фирменного семиместного внедорожника и провела его предварительную презентацию в Японии, вызвав большой интерес среди поклонников модели.

Теперь источник утверждает, что мировая премьера автомобиля состоится 2 сентября, а его ориентировочная стоимость составит от 5 до 7 миллионов иен (примерно 2,4 миллиона – 3,4 миллиона российских рублей по текущему курсу).

Согласно ранним слухам, новый Pajero будет построен на рамной конструкции, которая также используется у нового поколения Mitsubishi Triton (он же L200). Кроме того, внедорожник, как ожидается, получит фирменную систему полного привода S-AWC, призванную обеспечить высокие внедорожные возможности модели.

Машину уже успели несколько раз показать на неофициальных рендерах (заглавное изображение). На них автомобиль получил горизонтальную решетку радиатора, Т-образную светодиодную оптику и массивный передний бампер, подчеркивающий внедорожный характер модели. Сзади должны расположиться горизонтальные светодиодные фонари, выполненные в едином стиле с передней частью.

Тизер: Mitsubishi

Интерьер нового Pajero производитель пока полностью не продемонстрировал. Однако уже подтверждено, что внедорожник сохранит фирменную архитектуру приборной панели с тремя кольцами, которая будет выполнена в цифровом формате. Также ожидается использование более качественных материалов отделки и современных технологических решений.

Кроме того, модель предложит трехрядный семиместный салон, что позволит сохранить практичность, характерную для предыдущих Pajero.

Ожидается, что внедорожник получит под капот 2,4-литровый турбодизельный двигатель от Triton/L200. Его мощность составит 204 лошадиные силы, а максимальный крутящий момент – 470 Нм.

Ранее ходили слухи, что дебют нового Pajero может стать отправной точкой для возрождения спортивного подразделения Ralliart. Предполагалось, что компания предложит специальную версию внедорожника с доработанными внедорожными характеристиками. Однако официального подтверждения этой информации пока нет, поэтому подробности, вероятно, будут раскрыты позднее.

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Pajero не единственный внедорожник Mitsubishi, который дожидается долгожданного возрождения. Недавно японский автопроизводитель намекнул на возвращение в строй его младшего брата – Pajero iO (он же Pajero Mini). Предполагается, что машина будет иметь длину около 4,2-4,4 метра, а в ее дизайне задействуют современную интерпретацию фирменного стиля Dynamic Shield.