Новый Mitsubishi Pajero iO против Suzuki Jimny и Toyota Land Cruiser FJ: почему в таком внедорожнике есть смысл

Рендер: Apollo News Service

После официального анонса возвращения Mitsubishi Pajero осенью 2026 года в Японии заговорили о возможном возрождении еще одной модели с легендарным именем. Речь идет о компактном внедорожнике Pajero iO, который в свое время опередил тенденцию на небольшие рамные автомобили.

Mitsubishi Pajero iO дебютировал в 1998 году как компактный родственник легендарного Pajero. Модель создавалась как более доступный и городской вариант внедорожника, но при этом сохраняла внедорожные возможности, характерные для семейства Pajero. Производство автомобиля завершилось в 2007 году.

В новом среднесрочном плане развития Mitsubishi на ближайшие 5 лет упоминаются сразу три модели Pajero, включая будущий флагманский внедорожник. При этом в документах также были отмечены ранее существовавшие производные версии, среди которых Pajero Mini, Pajero Junior и Pajero iO.

Инфографика: Mitsubishi

Само упоминание этих названий не означает, что Mitsubishi уже готовит новые автомобили под ними. Однако возвращение внимания к истории семейства Pajero заставило японских журналистов задуматься о возможном появлении компактного внедорожника нового поколения.

Оригинальный Pajero iO появился в конце 90-х и позиционировался как небольшой внедорожник, который унаследовал черты Pajero Junior. Длина кузова составляла около 4 метров, благодаря чему автомобиль был удобен в городе, но при этом сохранял серьезные возможности за пределами асфальта.

В отличие от многих современных кроссоверов, модель получила встроенную рамную конструкцию. В топовых версиях также предлагалась система полного привода Super Select, которая обеспечивала технические возможности, близкие к более крупным внедорожникам.

По сути, Pajero iO стал воплощением идеи «маленького Pajero». Однако в конце 1990-х годов рынок активно переключался на минивэны, поэтому модель не смогла добиться большого коммерческого успеха.

Сегодня ситуация изменилась. На мировом рынке растет интерес к компактным внедорожникам, которые сочетают удобные размеры с настоящими внедорожными характеристиками.

Если Mitsubishi решится возродить эту модель, она могла бы занять нишу между компактными автомобилями и крупными внедорожниками. Сейчас в линейке бренда есть кроссоверы Outlander и Eclipse Cross, однако модели с небольшими габаритами и полноценными внедорожными возможностями у компании нет.

При этом интерес покупателей к таким автомобилям продолжает расти. Популярность 3- и 5-дверных версий Suzuki Jimny, а также повышенное внимание к новому Toyota Land Cruiser FJ показывают, что спрос на компактные, но способные внедорожники сохраняется.

Ходят слухи, что потенциальный новый Pajero iO мог бы получить кузов длиной около 4,2–4,4 метра и дизайн с эволюцией фирменной концепции Dynamic Shield (как на заглавном рендере). Также предполагается использование им технологий электрификации, включая гибридные и подключаемые гибридные силовые установки. Но, разумеется, пока это лишь догадки.

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Сегодня также стало известно, что официальная премьера классического Mitsubishi Pajero нового поколения может состояться уже 2 сентября. Впрочем, как и прежде, несмотря на общее название с младшей моделью, в случае ее серийного запуска флагманский внедорожник вряд ли будет иметь много технических сходств со своим компактным родственником.