Новый Kia Sportage получит радикально другой дизайн и может перейти на гибридную линейку

Рендер: NYMammoth

Kia Sportage следующего поколения, известный под проектным названием NQ6, может получить заметно более смелый дизайн. Рендеры на основе шпионских фотографий показывают новый внешний облик модели и возможные изменения в силовой гамме.

Kia Sportage появился в 1990-х годах и за несколько поколений превратился в одну из ключевых моделей корейского бренда. Сегодня этот кроссовер занимает важное место в глобальной линейке Kia, являясь одной из самых популярных моделей компании на крупных рынках.

Накануне независимый автомобильный канал NY Mammoth представил свое видение Kia Sportage нового поколения. Главной особенностью изображений стала передняя часть, созданная на основе ранее появившихся фотографий фар автомобиля без камуфляжа.

Фото: KCB

Ранее корейский автомобильный блог KCB опубликовал снимки элементов оптики нового Sportage (фото выше). На них были замечены вертикальные блоки фар с хромированными ободками, которые заметно отличаются от фирменной световой графики Star Map, используемой на нынешней модели.

Рендер: NYMammoth

На представленных рендерах эта идея получила дальнейшее развитие. Передняя часть автомобиля выполнена с тонкой горизонтальной линией в районе капота, от которой вниз уходят вертикальные фары. Решетка радиатора стала широкой и расположенной ниже, а нижняя часть переднего бампера получила массивную защитную накладку.

Серьезные изменения ожидаются и в силуэте кузова. Вместо более плавных линий нынешнего Sportage будущая модель может получить прямую крышу, угловатые колесные арки, боковые подножки и дополнительную черную защитную отделку. Такой подход сделает автомобиль визуально ближе к полноценным внедорожникам.

Отдельного внимания заслуживают колесные диски с геометрическим дизайном. Они соответствуют стилю, который Kia постепенно внедряет в новые модели электромобилей (линейка EV).

Ожидаются изменения и в силовой гамме. По информации корейской прессы, на европейском и корейском рынках Sportage следующего поколения может отказаться от версии только с двигателями внутреннего сгорания. Вместо этого модель будет предлагаться с тремя электрифицированными вариантами – мягким гибридом MHEV, гибридной системой HEV и подключаемым гибридом PHEV.

Для американского рынка, как ожидается, сохранятся версии с двигателями внутреннего сгорания. При этом производитель планирует улучшить характеристики гибридных модификаций за счет увеличения емкости аккумуляторных батарей и мощности электромоторов. Подключаемый гибридный вариант, по предварительным данным, может получить запас хода на электротяге до 100 км.

Официальная премьера Kia Sportage следующего поколения ожидается в третьем квартале 2027 года. На мировом рынке новинка будет конкурировать с Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Toyota RAV4 и другими кроссоверами этого же класса.