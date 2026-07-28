Renault показала серийный Bridger: новый мини-кроссовер сохранил дизайн в стиле Defender

Фото: Renault

Renault рассекретила серийную версию нового компактного кроссовера Bridger. Патентные изображения показали, что товарный автомобиль практически не отличается от ранее представленного концепта.

Renault в последние годы активно расширяет линейку моделей для развивающихся рынков, создавая автомобили с учетом местных требований и предпочтений покупателей. Такие модели нередко разрабатываются отдельно от европейской гаммы бренда и получают собственные платформы и позиционирование.

Патентные изображения, опубликованные в Индии недавно, раскрыли окончательный дизайн нового Renault Bridger. Именно в таком виде, как ожидается, компактный кроссовер выйдет на рынок.

Патентное изображение

Судя по опубликованным материалам, серийный автомобиль практически полностью сохранил внешний облик концепта, представленного во время презентации стратегического плана FutuREady 2030. Модель получила угловатый кузов с массивными пропорциями, который, по мнению зарубежных СМИ, напоминает уменьшенную версию Land Rover Defender.

При этом для серийного производства Renault внесла лишь несколько изменений. Исчезли выступающие расширители колесных арок, лючок топливного бака разместили с правой стороны, капот получил более традиционную форму, а колесные диски стали проще по дизайну. Кроме того, задний бампер изменился за счет нового расположения защитных накладок под номерным знаком.

Патентное изображение

По информации инсайдеров, Bridger создается прежде всего для Индии, стран Латинской Америки и других развивающихся рынков. Ожидается, что длина автомобиля составит менее четырех метров, что позволит модели воспользоваться более благоприятным налоговым режимом на индийском рынке.

В основу нового кроссовера, вероятно, ляжет платформа RGMP Small, являющаяся производной от глобальной архитектуры CMF-B.

В линейку силовых установок, по слухам, войдут электрифицированные версии, включая мягкий гибрид и полноценный гибрид. При этом полностью электрическая модификация пока не планируется.

Официально Renault пока не раскрыла технические характеристики модели. Если информация подтвердится, коммерческий дебют Bridger состоится в 2027 году.

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Помимо запуска Renault Bridger французский автопроизводитель готовит еще одну модель в том же сегменте, но в утилитарном кузове. Речь идет о пикапе Niagara. Грузовичок с несущим кузовом должен справить дебют в начале сентября.