Новый пикап Renault Niagara показали на эксклюзивных рендерах

Рендер: Auto-Moto

Серийный Renault Niagara дебютирует 10 сентября.

Новый пикап придет на смену Renault Oroch, выпускавшемуся с 2015 года.

В основу модели ляжет архитектура, родственная Dacia Duster, Bigster и Renault Boreal.

Компания Renault продолжает подготовку к премьере нового пикапа Niagara. Спустя почти три года после дебюта одноименного концепт-кара французский автопроизводитель недавно подтвердил запуск серийной версии модели, опубликовав короткий видеотизер с демонстрацией отдельных элементов новинки.

На основе официальных материалов и ранее раскрытых технических подробностей французские дизайнеры портала «Auto-Moto» подготовили рендеры, показывающие, каким может оказаться серийный Renault Niagara.

Концепт Renault Niagara был представлен в 2023 году в Бразилии. Тогда компания называла его прообразом нового семейства пикапов для развивающихся рынков. Серийная версия станет важным шагом в обновлении коммерческой и утилитарной линейки Renault за пределами Европы.

Для Renault Niagara станет одной из ключевых новинок на рынках Латинской Америки. Модели предстоит заменить устаревший Oroch и помочь марке «сражаться» за покупателей в сегменте компактных пикапов, где в ближайшее время ожидается усиление конкуренции, в том числе за счет будущего Volkswagen Tukan.

Рендер: Auto-Moto

Судя по опубликованным изображениям, серийный Niagara сохранит многие стилистические решения концепта. Одной из особенностей станет оформление передней части, где вместо привычного ромбовидного логотипа Renault может появиться крупная надпись с названием марки. Подобное решение сегодня широко используется на североамериканских пикапах.

Сбоку новинка будет заметно перекликаться с родственными моделями Dacia Duster и Bigster. В частности, речь идет о форме дверей, линии остекления и расположении дверных ручек.

Тизер: Renault

Ранее Renault уже показала некоторые детали автомобиля в официальном видеоролике. На кадрах можно рассмотреть конструкцию грузовой платформы, рейлинги на крыше, а также часть оформления задней части кузова. Ожидается, что сзади появятся фонари, выполненные в стиле нового Boreal, соединенные тонкой световой полосой.

Технические характеристики пока не раскрываются. Известно лишь, что Niagara будет построен на платформе нового кроссовера Renault Boreal, которая создана на базе архитектуры Dacia Duster и Bigster.

Не меньше вопросов вызывает и интерьер новинки. Пока неизвестно, получит ли пикап более современную переднюю панель от Boreal или же Renault сделает ставку на решения, знакомые по моделям Dacia.

Что касается силовых установок, источники предполагают появление гибридной версии. Одним из наиболее вероятных вариантов называют силовую установку мощностью около 160 лошадиных сил.

Полностью раскрыть новый Renault Niagara должны уже 10 сентября. Тогда станет понятно, насколько близкими к реальности оказались опубликованные рендеры, а также подтвердятся ли слухи о гибридной силовой установке и техническом родстве модели с Renault Boreal.