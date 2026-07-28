Бензиновый Toyota Land Cruiser 250 раскритиковали в Японии: дело в старом моторе 2TR-FE

Фото: Toyota

В Японии владельцы и потенциальные покупатели активно обсуждают бензиновую версию Toyota Land Cruiser 250. Одни считают атмосферный двигатель недостаточно мощным для тяжелого внедорожника, другие уверены, что именно такой мотор лучше всего соответствует философии модели.

Семейство Toyota Land Cruiser считается одним из ключевых для японского бренда и на протяжении десятилетий ассоциируется с высокой надежностью и способностью работать в тяжелых условиях. Land Cruiser 250 пришел на смену Land Cruiser Prado, сохранив ориентацию на эксплуатацию как на дорогах, так и за их пределами.

Как пишет японский портал Carview, в местных социальных сетях развернулась дискуссия вокруг бензиновой версии Toyota Land Cruiser 250. Предметом споров стал 2,7-литровый атмосферный четырехцилиндровый двигатель 2TR-FE, которым оснащается комплектация VX.

Поводом для обсуждения стала публикация одного из пользователей, который заявил, что 163 лошадиных сил недостаточно для автомобиля массой более 2,2 тонны. В числе претензий также назывался разгон до 100 км/ч, который, по словам автора сообщения, превышает 14 секунд, что якобы осложняет движение по автомагистралям и на подъемах.

После этого в сети появились многочисленные комментарии, в которых одни пользователи поддержали критику, а другие напомнили, что Land Cruiser никогда не создавался как автомобиль, ориентированный на динамику.

Сейчас, как отмечается в публикации, заказать Land Cruiser 250 в Японии можно только комплектацию VX с бензиновым двигателем объемом 2,7 литра мощностью 163 лошадиные силы и крутящим моментом 246 Нм. Версия с 2,8-литровым турбодизелем, развивающим 204 лошадиные силы и 500 Нм, по информации источника, поступит в продажу только в декабре 2026 года после частичного обновления модели, анонсированного Toyota в апреле 2026-го.

Фото: Toyota

Местный портал пишет, что использование двигателя 2TR-FE, конструкция которого появилась еще в 2004 году, вызывает вопросы у части покупателей, особенно на фоне широкого распространения современных гибридных силовых установок и малообъемных турбомоторов.

Вместе с тем именно этот двигатель, как утверждается в публикации, соответствует ключевой философии Toyota, основанной на долговечности и надежности. В материале говорится, что мотор оснащен чугунным блоком цилиндров и отличается простой конструкцией, которая позволяет минимизировать вероятность поломок. Также отмечается, что двигатель имеет большой опыт эксплуатации в коммерческой технике и специальных автомобилях.

Для Land Cruiser традиционно главным критерием остается способность автомобиля безотказно работать даже в тяжелых условиях эксплуатации. Поэтому простота конструкции и устойчивость к различным условиям эксплуатации считаются более важными качествами, чем максимальная мощность.

Авторы материала также связывают волну критики с изменением аудитории модели. После появления Land Cruiser 250 интерес к внедорожнику проявили не только поклонники классических рамных автомобилей, но и покупатели, рассматривающие его как большой семейный автомобиль для города.

Из-за этого ожидания от бензиновой версии заметно отличаются. Одни рассчитывают получить динамику современного легкового автомобиля, тогда как другие считают, что для полноценного рамного внедорожника приоритетом должны оставаться надежность и способность работать в любых условиях.

Еще одним преимуществом бензиновой версии в публикации названы более низкие первоначальные затраты (такие машины попросто стоят дешевле дизельных). Кроме того, отмечается, что в конструкции двигателя отсутствуют системы DPR и SCR с использованием мочевины, применяемые на дизельных версиях, что позволяет снизить потенциальные расходы на обслуживание в долгосрочной перспективе.

Кроме того, двигатель 2TR-FE благодаря своей распространенности и ремонтопригодности может сохранить востребованность на экспортных рынках даже после многих лет эксплуатации автомобиля.

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Напомним, сейчас Toyota Land Cruiser 250 с двигателем 2,7-литра 2TR-FE, который в Японии называют неподходящим для этой модели, представлен в том числе на российском авторынке. Параллельно импортированные машины 2026 года выпуска продаются исключительно во Владивостоке. Цены на них варьируются от 5,5 до 9,6 миллиона рублей.