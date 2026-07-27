Новая Toyota Corolla Cross станет экономичнее: расход может упасть до 3,4-литра на 100 км

Рендер: Carislife

Toyota готовится к началам работ над Corolla Cross нового поколения. Ожидается, что кроссовер дебютирует в 2028 году, получит более современную внешность, полностью переработанный салон и новую гибридную силовую установку, способную обеспечить расход топлива до 29 километров на одном литре бензина (3,4-литра на 100 км).

Toyota Corolla Cross дебютировала в 2020 году как кроссовер на базе семейства Corolla. Модель быстро стала одной из самых востребованных в глобальной линейке Toyota благодаря сочетанию практичности, экономичности и доступности. Сегодня Corolla Cross продается на многих мировых рынках в бензиновых и гибридных версиях (в том числе в России – параллельно импортированные экземпляры).

Накануне японские СМИ сообщили первые подробности о новом поколении Toyota Corolla Cross, которое, как ожидается, выйдет в 2028 году. По предварительной информации, автомобиль получит обновленный дизайн, современное оснащение и совершенно новую гибридную силовую установку.

Согласно опубликованным данным, размеры кроссовера немного изменятся. Длина и высота кузова увеличатся примерно на 10 мм, тогда как колесная база останется прежней.

Рендер: Carislife

Во внешности ожидаются более заметные перемены. По информации источников, передняя часть будет выполнена в новом фирменном стиле Toyota, который уже используется на современных Prius и Camry. Предполагается появление узкой световой полосы, объединяющей С-образные фары, а также нового бампера с крупной центральной вставкой и выраженными боковыми воздухозаборниками.

Задняя часть, по предварительным данным, также изменится. Кроссовер может получить новый блок фонарей, визуально объединенный декоративной вставкой через всю ширину кузова.

Интерьер, как сообщается, будет выполнен по мотивам нового поколения Toyota Camry. Ожидается горизонтальная архитектура передней панели, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система с экраном такого же размера.

Кроме того, в оснащение могут войти беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, площадка для беспроводной зарядки смартфонов и операционная система нового поколения Arene OS, которая, как ожидается, расширит возможности мультимедийного комплекса и электронных систем автомобиля.

Фото: Toyota

Главной технической новинкой станет новый 1,5-литровый двигатель G20E (на фото выше), разработанный Toyota специально с учетом дальнейшего развития электрифицированных автомобилей.

Этот мотор примерно на 10% компактнее существующих двигателей аналогичного объема, отличается более высокой тепловой эффективностью, меньшей массой и более плавной работой. Он рассчитан на использование как в обычных гибридах, так и в подключаемых гибридных модификациях.

Японские СМИ утверждают, что благодаря новой гибридной системе средний расход топлива может сократиться примерно на 10–15%. В результате экономичность Corolla Cross способна достичь около 29 километров на одном литре топлива (около 3,4-литра бензина на 100 км пути).

Также сообщается, что подключаемая гибридная версия (PHEV) сможет проезжать более 90 километров исключительно на электротяге, что сделает ее более удобной для ежедневной эксплуатации.