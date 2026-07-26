BMW X6 следующего поколения показали на первых рендерах

Рендер: AutoYa

Первые неофициальные рендеры BMW X6 следующего поколения показали возможный облик будущего купе-кроссовера. Судя по изображениям, модель сохранит привычную покатую крышу, но получит множество элементов от нового BMW X5.

BMW X6 впервые появился в 2008 году и стал одной из первых моделей в сегменте спортивных кроссоверов-купе. Автомобиль построили на базе X5, но сделали более ориентированным на динамику и дизайн, чем на максимальную практичность. Именно X6 помог BMW сформировать новое направление среди премиальных кроссоверов, которое позже подхватили другие, в том числе китайские автопроизводители.

На днях в интернете появились первые рендеры BMW X6 следующего поколения. Изображения являются неофициальными – независимые дизайнеры показали свое видение будущей модели, поэтому серийный автомобиль может отличаться от представленного варианта.

Рендер: AutoYa

Рендеры были опубликованы каналом AutoYa на YouTube в виде видеоролика продолжительностью чуть более двух минут. На кадрах из него BMW X6 нового поколения показан с разных ракурсов и в нескольких вариантах окраски кузова.

Судя по опубликованным изображениям, будущий X6 будет тесно связан с новым X5. Авторы рендеров показали автомобили рядом друг с другом, подчеркнув, что до центральных стоек кузова модели практически идентичны.

Рендер: AutoYa

Главным отличием X6 останется фирменная для модели покатая линия крыши. Купеобразный силуэт сохранится благодаря более наклоненному заднему стеклу, измененным задним боковым панелям, уменьшенным боковым окнам и новой конструкции задней двери.

При этом основная часть кузова и технических решений будет унифицирована с новым X5. Ожидается, что X6 получит ту же платформу, силовые агрегаты, системы безопасности, технологическое оснащение и значительную часть кузовных элементов.

Главным компромиссом более спортивного кузова станет практичность. Из-за покатой крыши пространство в багажном отделении будет меньше, а пассажиры второго ряда могут получить меньше места над головой по сравнению с X5.

Фото: BMW

Интерьер будущего BMW X6 также будет выполнен в стиле нового X5 (как на фото выше). В салоне ожидаются широкий дисплей, расположенный вдоль нижней части лобового стекла, отдельный центральный экран, экран для переднего пассажира, новое четырехспицевое рулевое колесо, обновленная центральная консоль и переработанные элементы управления.

Оформление салона, материалы отделки и оборудование также будут во многом повторять решения, использованные в новом X5.

Что касается технических перемен, то они пока не определены. Впрочем, как и прежде, машина может перенять агрегатную линейку у своего брата X5. Тот, напомним, получил сразу 5 различных вариантов силовых установок от бензиновых и дизельных моторов, работающих в составе мягко-гибридной системы, до полноценных подключаемых гибридных агрегатов и полностью электрических двигателей. А в будущем этот список расширится еще и водородной силовой установкой.

BMW X6 предстоит занять еще более важное место в линейке марки, чем раньше. После отказа от следующего поколения X4 именно X6 вместе с более компактным X2 должен будет закрыть нишу спортивных кроссоверов-купе BMW. Что касается его премьеры, то она может состояться в течение ближайших 2 лет.