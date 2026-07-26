BMW X6 следующего поколения показали на первых рендерах

Первые неофициальные рендеры BMW X6 следующего поколения показали возможный облик будущего купе-кроссовера. Судя по изображениям, модель сохранит привычную покатую крышу, но получит множество элементов от нового BMW X5.
BMW X6 впервые появился в 2008 году и стал одной из первых моделей в сегменте спортивных кроссоверов-купе. Автомобиль построили на базе X5, но сделали более ориентированным на динамику и дизайн, чем на максимальную практичность. Именно X6 помог BMW сформировать новое направление среди премиальных кроссоверов, которое позже подхватили другие, в том числе китайские автопроизводители.
На днях в интернете появились первые рендеры BMW X6 следующего поколения. Изображения являются неофициальными – независимые дизайнеры показали свое видение будущей модели, поэтому серийный автомобиль может отличаться от представленного варианта.
Рендеры были опубликованы каналом AutoYa на YouTube в виде видеоролика продолжительностью чуть более двух минут. На кадрах из него BMW X6 нового поколения показан с разных ракурсов и в нескольких вариантах окраски кузова.
Судя по опубликованным изображениям, будущий X6 будет тесно связан с новым X5. Авторы рендеров показали автомобили рядом друг с другом, подчеркнув, что до центральных стоек кузова модели практически идентичны.
Главным отличием X6 останется фирменная для модели покатая линия крыши. Купеобразный силуэт сохранится благодаря более наклоненному заднему стеклу, измененным задним боковым панелям, уменьшенным боковым окнам и новой конструкции задней двери.
При этом основная часть кузова и технических решений будет унифицирована с новым X5. Ожидается, что X6 получит ту же платформу, силовые агрегаты, системы безопасности, технологическое оснащение и значительную часть кузовных элементов.
Главным компромиссом более спортивного кузова станет практичность. Из-за покатой крыши пространство в багажном отделении будет меньше, а пассажиры второго ряда могут получить меньше места над головой по сравнению с X5.
Интерьер будущего BMW X6 также будет выполнен в стиле нового X5 (как на фото выше). В салоне ожидаются широкий дисплей, расположенный вдоль нижней части лобового стекла, отдельный центральный экран, экран для переднего пассажира, новое четырехспицевое рулевое колесо, обновленная центральная консоль и переработанные элементы управления.
Оформление салона, материалы отделки и оборудование также будут во многом повторять решения, использованные в новом X5.
Что касается технических перемен, то они пока не определены. Впрочем, как и прежде, машина может перенять агрегатную линейку у своего брата X5. Тот, напомним, получил сразу 5 различных вариантов силовых установок от бензиновых и дизельных моторов, работающих в составе мягко-гибридной системы, до полноценных подключаемых гибридных агрегатов и полностью электрических двигателей. А в будущем этот список расширится еще и водородной силовой установкой.
BMW X6 предстоит занять еще более важное место в линейке марки, чем раньше. После отказа от следующего поколения X4 именно X6 вместе с более компактным X2 должен будет закрыть нишу спортивных кроссоверов-купе BMW. Что касается его премьеры, то она может состояться в течение ближайших 2 лет.