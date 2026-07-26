Hyundai Kona следующего поколения показали на рендерах: кроссовер станет крупнее и практичнее

Рендер: TopElectricSUV

Hyundai готовит третье поколение Kona, которое, судя по неофициальным изображениям на основе шпионских фотографий, станет заметно крупнее нынешней модели. Кроссовер может получить более массивный дизайн, увеличенный салон и новый фирменный стиль Hyundai.

Hyundai Kona дебютировала в 2017 году и стала одной из моделей, с которых компания начала активнее развивать направление компактных кроссоверов. Автомобиль выделился необычным дизайном с двухуровневой оптикой и за время существования получил несколько версий, включая полностью электрическую модификацию Kona Electric.

Второе поколение Kona было представлено в декабре 2022 года. Модель сохранила позицию компактного кроссовера Hyundai, но получила более технологичный облик и расширенную гамму силовых установок.

Недавно в интернете появились первые рендеры Hyundai Kona следующего поколения, созданные на основе шпионских фотографий. Изображения не являются официальными и демонстрируют лишь видение независимых дизайнеров – серийный автомобиль может отличаться от представленного варианта.

Рендер: TopElectricSUV

Ожидается, что третье поколение Kona станет одним из самых заметных изменений в истории модели. По информации зарубежной прессы, автомобиль получит увеличенный кузов и будет больше напоминать полноценный внедорожник, чем компактный кроссовер предыдущих поколений.

Новая модель проходит под внутренним обозначением Hyundai SX3. Предполагается, что компания решила отказаться от традиционного обновления текущей Kona и ускорить разработку следующего поколения из-за усиления конкуренции в сегменте.

Внешность автомобиля, судя по рендерам, может измениться в сторону более массивного и строгого дизайна. Передняя часть станет выше и шире, появится более выраженный капот и новая световая графика в стиле современных моделей Hyundai.

Боковой профиль также претерпит изменения. Кроссовер может получить увеличенный дорожный просвет, более крупные колесные арки, расширенные боковые элементы кузова и более квадратную форму остекления. Благодаря этому Kona следующего поколения будет выглядеть более солидно.

Задняя часть автомобиля, согласно изображениям, станет более вертикальной. Такое решение должно добавить кузову практичности и увеличить пространство для перевозки багажа. Задние фонари и дополнительный стоп-сигнал могут получить пиксельный дизайн, схожий с передней оптикой.

Фото: Hyundai

Салон новой Kona также должен измениться. Ожидается более лаконичная передняя панель, увеличение уровня цифровизации и больше пространства для пассажиров благодаря увеличению размеров кузова.

По предварительной информации, новая Kona будет примерно на 7,6 см длиннее нынешней модели, а колесная база увеличится минимум на 2,5 см. Ширина автомобиля также должна немного вырасти.

Компания Hyundai планирует предложить несколько вариантов силовых установок. Ожидаются версии с двигателем внутреннего сгорания, мягким гибридом, полноценной гибридной системой и полностью электрическая модификация.

Разработка гибридной версии, по сообщениям зарубежных СМИ, находится среди приоритетных направлений. Электрическая Kona следующего поколения может получить аккумуляторы типов LFP и NMC в зависимости от рынка сбыта.

Ожидается, что полностью электрическая версия займет место ниже Ioniq 5 в линейке Hyundai. В некоторых странах модель может получить другие названия.

Премьера Hyundai Kona третьего поколения ожидается в начале 2027 года. После выхода на рынок автомобиль будет конкурировать с Nissan Leaf, Mitsubishi Eclipse Sportback и Chevrolet Bolt EUV.