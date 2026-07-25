Subaru признала свои спорткары «скучными» и создала новое подразделение для их разработки

Фото: Subaru

Subaru объявила о создании нового подразделения, которое займется разработкой спортивных автомобилей. В компании признают, что прежний подход перестал работать, а одной из главных задач новой команды станет возвращение моделям бренда характера, за который их когда-то полюбили энтузиасты.

В конце 1990-х и 2000-х годов Subaru заработала репутацию производителя доступных полноприводных спортивных автомобилей благодаря таким моделям, как Impreza WRX STI, Legacy GT и Forester XT. Однако в последние годы линейка постепенно сокращалась, а после прекращения выпуска WRX STI бренд практически утратил присутствие в сегменте высокопроизводительных моделей.

Как сообщает японское издание BestCar, в структуре Subaru появился новый штаб по инновациям в области продукции. Одним из его подразделений стал отдел планирования спортивных автомобилей, который сосредоточится на создании моделей, способных вернуть фирменное удовольствие от вождения.

О создании новой команды рассказал технический директор Subaru Тэцуро Фудзинуки. По его словам, компания намерена отказаться от прежнего подхода к разработке автомобилей.

«Мы решили перестать делать все по-старому. Потому что это скучно», – заявил топ-менеджер.

Фото: Subaru

Это довольно необычно для крупного автопроизводителя, который редко столь открыто признает необходимость пересмотра собственной стратегии. В последние годы Subaru неоднократно подвергалась критике со стороны поклонников марки за отсутствие новых спортивных моделей и отказ от развития легендарной линейки STI.

Одновременно компания регулярно демонстрировала эффектные концепт-кары, однако большинство из них так и не получили серийного продолжения.

Особенно болезненным для поклонников стало исчезновение WRX STI. Последняя версия модели для американского рынка развивала 310 лошадиных сил – всего на 10 л.с. больше по сравнению с WRX STI образца 2004 года. После завершения производства модели 2021 года Subaru фактически оставила энтузиастов без своего флагманского спортивного автомобиля.

По словам Фудзинуки, одной из причин такого решения стали ужесточившиеся экологические требования и нормы по расходу топлива, которые осложнили разработку мощных бензиновых моделей.

Впрочем, многие эксперты отмечают, что аналогичные ограничения не помешали другим производителям вывести на рынок новые спортивные автомобили, включая Toyota GR Corolla, Honda Civic Type R и Hyundai Elantra N.

Появление нового подразделения само по себе еще не означает скорого возвращения золотой эпохи спортивных Subaru. За последние годы поклонники марки уже не раз видели перспективные концепты, которые так и не дошли до серийного производства.

Тем не менее создание отдельной команды, отвечающей исключительно за спортивные автомобили, выглядит гораздо более серьезным шагом, чем очередной концепт, представленный на выставке. Если новая стратегия действительно приведет к появлению серийных моделей, Subaru сможет вернуть себе часть той репутации, которую бренд заработал благодаря своим легендарным полноприводным спорткарам.