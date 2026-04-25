Грузовик Toyota трансформировался в роскошную квартиру на колесах с тремя спальными местами, гостиной, кухней и туалетом

Алиса Шашкова
Представлен новый японский автодом от Vantech

Компания Vantech, известная своими автодомами, предназначенными для японского рынка, привезла на автовыставку Japan Camping Show 2026 новую серию кемперов Astrare Trias 480.

Новая модель предназначена для комфортной жизни в дороге для большого количества путешественников, поскольку располагает сразу тремя спальными местами, гостиной, кухней и туалетом. И все это органично вписано в ограниченное пространство.

Кемпер Astrare Trias 480 создан на базе коммерческого грузовичка Toyota Camroad. Жилой отсек из стекловолокна, разработанный компанией Vantech и имеющий размеры 4800 x 1960 x 2700 мм, отличается роскошной атмосферой, созданной благодаря отделке деревом, напольному покрытию и внутреннему освещению. 

Он включает в себя гостиную со складным столом и двумя диванами, а также простую кухню. Практичные приборы, такие как кондиционер, электрический обогреватель, холодильник и микроволновая печь, также предусмотрены, позволяя наслаждаться удобством и комфортом дома.

Когда придет время ночевки, достаточно будет просто сложить стол и разложить диван, превратив гостиную в удобную кровать, на которой могут разместиться три человека. В передней части каюты есть еще одно спальное место, а в задней – кровать на двух человек.

Утверждается, что в Astrare Trias 480 используется фирменная вспомогательная аккумуляторная система ILiS высокой емкости, которая может заряжаться через сверхтонкие солнечные панели на крыше, обеспечивая электропитание различных бытовых приборов в автодоме.

Стоимость дома на колесах уже раскрыта. В Японии за него будут просить от 12 миллионов 390 тысяч иен, что эквивалентно примерно 600 тысячам рублей по нынешнему курсу.

Фото:Vantech

