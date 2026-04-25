Грузовик Toyota трансформировался в роскошную квартиру на колесах с тремя спальными местами, гостиной, кухней и туалетом

Компания Vantech, известная своими автодомами, предназначенными для японского рынка, привезла на автовыставку Japan Camping Show 2026 новую серию кемперов Astrare Trias 480.

Новая модель предназначена для комфортной жизни в дороге для большого количества путешественников, поскольку располагает сразу тремя спальными местами, гостиной, кухней и туалетом. И все это органично вписано в ограниченное пространство.

Кемпер Astrare Trias 480 создан на базе коммерческого грузовичка Toyota Camroad. Жилой отсек из стекловолокна, разработанный компанией Vantech и имеющий размеры 4800 x 1960 x 2700 мм, отличается роскошной атмосферой, созданной благодаря отделке деревом, напольному покрытию и внутреннему освещению.

Он включает в себя гостиную со складным столом и двумя диванами, а также простую кухню. Практичные приборы, такие как кондиционер, электрический обогреватель, холодильник и микроволновая печь, также предусмотрены, позволяя наслаждаться удобством и комфортом дома.

Когда придет время ночевки, достаточно будет просто сложить стол и разложить диван, превратив гостиную в удобную кровать, на которой могут разместиться три человека. В передней части каюты есть еще одно спальное место, а в задней – кровать на двух человек.

Утверждается, что в Astrare Trias 480 используется фирменная вспомогательная аккумуляторная система ILiS высокой емкости, которая может заряжаться через сверхтонкие солнечные панели на крыше, обеспечивая электропитание различных бытовых приборов в автодоме.

Стоимость дома на колесах уже раскрыта. В Японии за него будут просить от 12 миллионов 390 тысяч иен, что эквивалентно примерно 600 тысячам рублей по нынешнему курсу.