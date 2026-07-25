Рестайлинговый Lexus RX показали на рендерах

Рендер: TopElecticSUV

В Сети появились первые неофициальные рендеры обновленного Lexus RX. Рестайлинговый кроссовер может дебютировать в конце 2026-го или начале 2027 года, получив доработанный дизайн, изменения в салоне и модернизированные гибридные силовые установки.

Пятое поколение Lexus RX дебютировало в 2022 году как модель 2023 модельного года. Тогда кроссовер впервые построили на платформе TNGA-K, а линейка двигателей полностью перешла на гибридные и турбированные силовые установки. RX остается одной из самых популярных моделей Lexus и ключевым игроком в сегменте премиальных среднеразмерных кроссоверов.

Накануне зарубежное издание TopElectricSUV опубликовало первые рендеры обновленного Lexus RX, созданные на основе шпионских фотографий тестовых прототипов. Несмотря на камуфляж, снимки позволяют предположить, что кроссовер ожидает плановый рестайлинг без радикальной смены дизайна.

Рендер: TopElecticSUV

Судя по опубликованным изображениям, основные изменения сосредоточатся в передней части автомобиля. RX может получить переработанную светодиодную оптику и новый передний бампер, выполненный в стилистике недавно представленного седана Lexus ES.

Скорее всего, Lexus продолжит развивать фирменную концепцию «веретенообразного кузова», постепенно отказываясь от традиционной массивной решетки радиатора в пользу более цельного оформления передней части.

Изменения ожидаются и сзади. По предварительной информации, дизайнеры пересмотрят форму заднего бампера, а также обновят графику фонарей. Кроме того, производитель может добавить несколько новых вариантов окраски кузова.

Изображение: Lexus

Не менее заметные доработки ожидаются в салоне. Если верить шпионским фотографиям, Lexus готовит полностью переработанную переднюю панель с более горизонтальной архитектурой.

Предполагается, что цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и мультимедийный экран размером 14 дюймов будут визуально разделены, как у нового Lexus ES (на изображении выше). При этом блок, ориентированный на водителя в нынешнем RX, вероятно, станет менее выраженным.

Также сообщается, что кроссовер получит обновленную мультимедийную систему с новым программным обеспечением. Не исключено, что Lexus вновь вынесет часть функций климатической установки и регулировки громкости на отдельные физические элементы управления, отказавшись от их интеграции в сенсорный дисплей.

По информации инсайдеров, изменения могут коснуться и технической части. В частности, Lexus RX 350h приписывают модернизированную гибридную систему нового поколения, которая обеспечит более высокую мощность и улучшенную топливную экономичность.

Подзаряжаемый гибрид Lexus RX 450h+ также может получить обновления. Среди возможных доработок называют аккумулятор увеличенной емкости, поддержку быстрой зарядки постоянным током и увеличенный запас хода на электротяге.

По задумке руководства Lexus, обновленный RX должен помочь бренду сохранить позиции на фоне усиливающейся конкуренции с рестайлинговыми Mercedes-Benz GLE и GLE Coupe, а также новым BMW X5 семейства Neue Klasse.

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Lexus RX не единственный кроссовер в линейке премиального суббренда Toyota, который в ближайшее время ждет модернизация. Ранее мы рассказывали о готовящемся к дебюту рестайлинговом Lexus NX. Этот компактный «паркетник» может дебютировать в течение ближайшего года, получив новый дизайн и улучшенную управляемость.