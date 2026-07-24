Легендарный Audi 100 Quattro, установивший рекорд скорости почти 40 лет назад, выставили на торги

Фото: RM Sotheby’s

На аукцион RM Sotheby’s выставили один из самых необычных автомобилей в истории Audi. Единственный прототип Audi 100 Quattro Speed Record в 1986 году установил мировой рекорд скорости среди полноприводных автомобилей, разогнавшись до 331,94 км/ч. Даже сегодня этот результат остается выше максимальной скорости многих современных суперкаров.

В начале 1980-х Audi произвела настоящую революцию в мировом ралли благодаря системе полного привода quattro. После серии громких побед немецкая компания решила доказать эффективность этой технологии не только на спецучастках, но и при движении на предельных скоростях. Так появился уникальный экспериментальный Audi 100 Quattro Speed Record.

После успехов в чемпионате мира по ралли Audi решила показать, что фирменная система полного привода quattro способна обеспечивать выдающиеся характеристики не только на бездорожье и извилистых трассах, но и при движении на экстремально высоких скоростях.

В качестве основы инженеры выбрали серийный Audi 100, известный на американском рынке под названием Audi 5000. Главной задачей было превратить обычный семейный седан в автомобиль, способный установить мировой рекорд.

Под капотом находился 2,2-литровый пятицилиндровый турбомотор. Если на серийной машине он развивал около 160 лошадиных сил, то после глубокой доработки его мощность выросла до впечатляющих 650 лошадиных сил.

Кроме форсированного двигателя инженеры полностью переработали аэродинамику автомобиля и избавили его от лишнего веса. При этом необычной особенностью проекта стало сохранение полноценного салона с обычным задним диваном, несмотря на экстремальное назначение машины.

Испытания состоялись в 1986 году на скоростном овале Талладега в американском штате Алабама. Первоначально за руль планировали посадить двукратного чемпиона мира по ралли Вальтера Рерля, однако из-за отсутствия опыта выступлений на овальных трассах от этой идеи отказались.

Вместо него пилотом стал трехкратный победитель гонки «Индианаполис 500» Бобби Унсер. Уже во время первых заездов прототип развил скорость 321,87 км/ч, а затем улучшил результат до 331,94 км/ч, установив мировой рекорд скорости среди полноприводных автомобилей.

Коллаж: Daily-Motor

После завершения программы автомобиль едва не отправили под пресс. По имеющейся информации, Audi собиралась утилизировать прототип, однако знакомый одного из инженеров проекта сумел убедить компанию продать уникальную машину, благодаря чему она сохранилась до наших дней.

Сегодня состояние автомобиля далеко от идеального, однако его историческая ценность только выросла. В 2025 году прототип уже сменил владельца примерно за 1,3 миллиона евро (около 115 миллионов рублей), а теперь вновь выставлен на торги аукционного дома RM Sotheby’s.

По предварительной оценке организаторов, стоимость машины может достичь около 2,9 миллиона евро (примерно 257 миллионов рублей по текущему курсу).

Аукционный дом называет этот Audi 100 Quattro Speed Record «невероятно уникальным лотом и важной частью автомобильной истории». И с этим трудно спорить: даже спустя почти 40 лет этот экспериментальный седан способен удивить своими характеристиками.

Максимальная скорость в 331,94 км/ч до сих пор превышает возможности многих современных спортивных автомобилей, лишь подчеркивая масштаб инженерного достижения ингольштадтской марки середины 1980-х годов.