Toyota Harrier нового поколения может полностью отказаться от бензиновых версий

Рендер: Apollo News Service

Toyota может серьезно изменить концепцию Harrier следующего поколения. По информации японских СМИ, кроссовер, дебют которого ожидается в 2027 году, впервые останется без традиционных бензиновых модификаций, сделав ставку исключительно на гибридные технологии.

Toyota Harrier впервые появился в 1997 году и стал одним из первых кроссоверов марки, ориентированных прежде всего на комфорт и премиальный уровень оснащения, а не на внедорожные возможности. За четыре поколения модель постепенно превратилась в более элегантную и дорогую альтернативу RAV4, сохранив фирменный купеобразный силуэт и акцент на высоком качестве отделки.

Сейчас Toyota продолжает разработку пятого поколения Harrier, премьера которого, как ожидается, состоится в 2027 году. Кроссовер может стать первой моделью семейства, полностью отказавшейся от обычных бензиновых двигателей.

Если эта информация подтвердится, в линейке останутся только гибридные (HEV) и подключаемые гибридные (PHEV) модификации. Таким образом Toyota намерена еще сильнее подчеркнуть премиальное позиционирование Harrier на фоне расширяющейся линейки своих кроссоверов.

Предполагается, что новый Harrier сохранит платформу TNGA GA-K, однако она будет существенно модернизирована. Архитектура останется общей с новым Toyota RAV4, но настройки подвески и рулевого управления обещают сделать более ориентированными на комфорт, плавность хода и высокий уровень шумоизоляции.

Рендер: Apollo News Service

По предварительной информации, габариты автомобиля немного увеличатся, однако фирменный купеобразный силуэт с покатой линией крыши сохранится.

Главной технической новинкой может стать гибридная силовая установка нового поколения, построенная вокруг 1,5-литрового турбированного двигателя, который Toyota сейчас разрабатывает для будущих моделей. Ожидается, что этот агрегат окажется компактнее и легче нынешнего 2,5-литрового атмосферного двигателя, при этом обеспечит более высокую тепловую эффективность.

В сочетании с новой гибридной системой такой двигатель, как предполагается, позволит улучшить динамику и одновременно снизить расход топлива по сравнению с нынешним Harrier Hybrid.

Не исчезнет и подключаемый гибрид. Как пишут инсайдеры, суммарная мощность силовой установки может превысить 300 лошадиных сил, а увеличенная тяговая батарея позволит проезжать на электротяге около 100 километров.

Изменения ожидаются и в салоне. Скорее всего, кроссовер получит мультимедийную систему нового поколения с поддержкой обновления программного обеспечения «по воздуху» (OTA), а также расширенные онлайн-функции.

Отказ от бензиновых модификаций, вероятно, повлияет и на стоимость автомобиля. По предварительным оценкам, стартовая цена нового Harrier составит от 4,5 до 5 миллионов иен (примерно 2 миллионов 145 тысяч – 2 миллионов 400 тысяч рублей по текущему курсу).

Это сделает модель дороже гибридного Toyota RAV4, однако разницу производитель планирует компенсировать более качественной отделкой, улучшенной шумоизоляцией и более богатым оснащением.

Напомним, актуальная версия этого кроссовера в Японии сейчас стоит минимум 3 миллиона 710 тысяч 300 иен (порядка 1,8 миллиона рублей).