Renault Duster после 180 тысяч км: какие поломки чаще всего встречаются у популярного кроссовера на «вторичке»

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Renault Duster давно заслужил репутацию одного из самых надежных и неприхотливых кроссоверов на российском рынке. Простая конструкция, проверенные временем двигатели и доступные запчасти позволяют многим экземплярам без особых проблем преодолевать 300 тысяч километров и более. Однако после отметки в 180 тысяч километров даже этот автомобиль начинает требовать более серьезных вложений. Причем в большинстве случаев речь идет не о конструктивных недостатках, а о естественном износе деталей и агрегатов.

В этом материале речь идет прежде всего о Renault Duster первого поколения, поскольку именно такие автомобили сегодня чаще всего встречаются на вторичном рынке с пробегом более 180 тысяч километров. Для второго поколения, появившегося в России в 2021 году, подобной статистики пока недостаточно.

Двигатели

Большинство Renault Duster первого поколения оснащались бензиновыми двигателями K4M объемом 1,6 литра и F4R объемом 2 литра. Оба мотора давно считаются одними из самых удачных в линейке Renault и при своевременном обслуживании способны пройти свыше 300 тысяч километров без капитального ремонта.

После 180 тысяч километров владельцы чаще сталкиваются с возрастными неисправностями. Возможны течи через сальники коленчатого и распределительных валов, износ опор двигателя, выход из строя катушек зажигания и постепенное старение элементов системы охлаждения. На двухлитровом F4R также нередко начинает шуметь фазорегулятор, а его замена обходится недешево.

Если автомобиль оснащен дизельным двигателем 1,5 dCi, после больших пробегов могут потребовать внимания форсунки, турбокомпрессор, клапан EGR и отдельные элементы топливной системы. Однако многое здесь зависит от качества топлива и соблюдения регламента обслуживания.

На больших пробегах появляются и менее заметные неисправности, связанные с естественным старением автомобиля. На бензиновых двигателях нередко требуется очистка дроссельной заслонки, а также замена кислородных датчиков, ресурс которых постепенно подходит к концу.

Кроме того, владельцам стоит следить за соблюдением регламента замены ремня ГРМ на двигателях K4M и F4R. Его ресурс определяется не только пробегом, но и сроком эксплуатации. Игнорирование этой процедуры может привести к серьезному повреждению двигателя.

Коробки передач

Механические коробки передач Renault Duster считаются весьма долговечными. Однако ресурс сцепления напрямую зависит от условий эксплуатации. При частой городской езде, буксировке прицепа или регулярных поездках по бездорожью его замена может понадобиться уже после 120–150 тысяч километров. При спокойной эксплуатации оригинальный комплект сцепления нередко служит 200–250 тысяч километров.

Четырехступенчатый автомат DP2, а также его версия DP8 для полноприводных автомобилей традиционно считаются наиболее спорными агрегатами Duster. Если масло в коробке не менялось, первые проблемы могут проявиться уже после 80–120 тысяч километров. При регулярном обслуживании автоматическая трансмиссия способна пройти 200–250 тысяч километров и более без капитального ремонта.

После 180 тысяч километров вероятность возрастных неисправностей становится выше. Владельцы могут столкнуться с износом соленоидов, загрязнением гидроблока, течами масла и толчками при переключениях. Именно поэтому при покупке подержанного автомобиля гораздо важнее оценивать фактическое состояние коробки и историю ее обслуживания, чем ориентироваться только на цифры на одометре.

Подвеска

Одним из главных достоинств Renault Duster всегда считалась энергоемкая и выносливая подвеска. Однако после 180 тысяч километров владельцы нередко сталкиваются с необходимостью заменить сразу несколько элементов.

Чаще всего к этому пробегу изнашиваются стойки и втулки стабилизатора, шаровые опоры, сайлентблоки рычагов, рулевые наконечники, ступичные подшипники и опоры передних стоек. На отдельных автомобилях приходит время менять амортизаторы.

Хорошая новость заключается в том, что большинство деталей подвески сравнительно недороги, а их замена не отличается высокой сложностью.

Рулевое управление и система полного привода

После больших пробегов на некоторых экземплярах появляется люфт рулевой рейки или износ рулевых тяг. Эти неисправности нельзя назвать массовыми, однако при покупке автомобиля с пробегом проверить рулевое управление определенно стоит.

Система полного привода Renault Duster заслужила репутацию надежной. Тем не менее после 180 тысяч километров рекомендуется проверить состояние карданного вала, подвесного подшипника, сальников заднего редуктора и своевременность замены масла в агрегатах трансмиссии.

При регулярном обслуживании электромагнитная муфта подключения задней оси обычно не доставляет серьезных проблем даже на больших пробегах.

Навесное оборудование

После 180 тысяч километров некоторые владельцы сталкиваются с ремонтом генератора или стартера. Однако это скорее естественный возрастной износ, характерный практически для любого автомобиля с подобным пробегом, а не особенность Renault Duster.

Кроме того, со временем могут потребовать внимания датчики ABS, моторчик отопителя, отдельные разъемы электропроводки и контакты, особенно если автомобиль долгие годы эксплуатировался в условиях высокой влажности или зимой по дорогам, обработанным реагентами.

Кузов

Renault Duster считается одним из наиболее стойких к коррозии кроссоверов своего времени. Однако полностью беспроблемным его кузов назвать нельзя.

После больших пробегов очаги ржавчины чаще всего появляются на местах повреждения лакокрасочного покрытия, кромках дверей, задней двери, колесных арках и отдельных сварных швах днища. Поэтому при покупке автомобиля стоит внимательно осмотреть именно эти зоны.

Также возраст могут выдавать изношенные уплотнители дверей, ограничители открывания и замок багажника.

Вердикт

Сам по себе пробег в 180 тысяч километров нельзя считать критическим для Renault Duster. По опыту владельцев и профильных автосервисов, бензиновые двигатели, механические коробки передач и система полного привода при своевременном обслуживании способны прослужить значительно дольше.

Основные расходы после такого пробега чаще всего связаны с естественным износом подвески, возрастными неисправностями отдельных агрегатов, обслуживанием трансмиссии и заменой расходных элементов. Так что при покупке подержанного Duster куда важнее оценить сервисную историю, техническое состояние автомобиля и качество предыдущего обслуживания, чем опираться исключительно на показания одометра.

Хорошо обслуженный экземпляр с пробегом более 180 тысяч километров может оказаться надежнее автомобиля с меньшим пробегом, но без подтвержденной истории эксплуатации.

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Ранее мы подробно разбирали ресурс двигателей и коробок передач кроссоверов Renault Duster, представленных на российском вторичном авторынке. Оказалось, что этот SUV-бестеллер мирового авторынка способен удивить чудесами выносливости.