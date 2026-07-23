BMW X7 следующего поколения: первые подробности о флагманском баварском вседорожнике

Рендер: Sugar Design

В Сети появились новые рендеры BMW X7 следующего поколения, которые позволяют представить, каким станет флагманский кроссовер марки. Если изображения окажутся близки к серийной модели, автомобиль сохранит узнаваемый облик, но получит полностью переработанный интерьер, новые технологии и широкую линейку силовых установок.

BMW X7 дебютировал в 2018 году как самый крупный и роскошный кроссовер марки. В 2022 году модель пережила масштабный рестайлинг, получив спорную двухъярусную переднюю оптику и обновленный интерьер с изогнутым дисплеем BMW Curved Display. Теперь компания готовит второе поколение внедорожника, которое сохранит статус флагмана линейки SUV.

Потенциальную внешность нового BMW X7, который должен дебютировать в конце 2027 года, накануне раскрыли независимые дизайнеры Sugar Design на серии неофициальных рендеров. Судя по опубликованным изображениям, дизайнеры решили отказаться от кардинальной смены стиля, сделав ставку на развитие уже знакомого образа.

Рендер: Sugar Design

Спереди сохранится фирменная решетка радиатора с двумя «ноздрями», однако ее форма станет более вертикальной и геометричной. Двухъярусная оптика также останется, но получит новое исполнение: узкие дневные ходовые огни разместятся под кромкой капота, а основные блоки фар будут интегрированы в боковые секции переднего бампера.

В профиль внедорожник сохранит характерные массивные пропорции и практически вертикальную линию крыши, необходимую для комфортного размещения пассажиров третьего ряда. Среди заметных новшеств называются скрытые дверные ручки нового типа, которые уже демонстрировались на концепте BMW Skytop.

Рендер: Sugar Design

Сзади ожидается появление более узких фонарей, объединенных световой полосой по всей ширине кузова. Кроме того, зарубежные СМИ сообщают, что BMW может отказаться от традиционной двухсекционной двери багажника в пользу цельной конструкции, что позволит снизить массу автомобиля и упростить производство.

Новый X7, как ожидается, сохранит архитектуру CLAR, которая поддерживает различные типы силовых установок. Благодаря этому в линейке останутся версии с бензиновыми и дизельными двигателями, оснащенными 48-вольтовой мягкогибридной системой.

Не исчезнет и модификация M60i. На тестовых прототипах уже замечены четыре патрубка выхлопной системы, что косвенно указывает на сохранение 4,4-литрового V8 с двойным турбонаддувом.

Одновременно BMW, как ожидается, впервые предложит полностью электрическую версию iX7. По предварительной информации, такой внедорожник получит закрытую переднюю панель вместо традиционной решетки радиатора, специальные аэродинамические колесные диски и переработанные бамперы.

По данным инсайдеров, позже в семействе может появиться и роскошная версия ALPINA, ориентированная на максимальный комфорт. Предполагается, что она получит четырехместный салон представительского класса вместо традиционной семиместной компоновки.

Фото: BMW

Интерьер также обещает стать заметно современнее. По слухам, новый X7 оснастят системой BMW Panoramic Vision с проекцией информации по нижней части лобового стекла, складным 31,3-дюймовым дисплеем для пассажиров второго ряда, автоматическими дверями с электроприводом, а также новыми экологичными материалами отделки.

Официальная премьера нового BMW X7 ожидается в конце 2027 года, после чего модель должна встать на конвейер завода BMW в американском Спартанбурге.