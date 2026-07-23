Первый настоящий рамный внедорожник Hyundai начинает обретать форму

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Hyundai продолжает работу над своим первым полноценным рамным внедорожником. После дебюта концепта Boulder появились патентные изображения, которые показывают, каким может оказаться серийный автомобиль. Судя по ним, проект уже приблизился к стадии производства.

До сих пор Hyundai не выпускала классические рамные внедорожники, сосредоточившись на кроссоверах с несущим кузовом. Концепт Boulder, представленный на Нью-Йоркском автосалоне, стал первым официальным намеком на планы компании выйти в сегмент автомобилей, ориентированных на серьезное бездорожье.

Недавно Hyundai сделала еще один шаг к созданию своего первого рамного внедорожника. Как сообщают зарубежные СМИ, опубликованные патентные изображения свидетельствуют о том, что концепт Boulder постепенно превращается в серийную модель.

Фото: ipindia.gov.in

Концепт Hyundai Boulder стал одной из самых обсуждаемых премьер Нью-Йоркского автосалона благодаря необычному дизайну и внедорожной концепции. Позже представители компании подтвердили, что автомобиль служит прообразом будущей серийной модели, которая должна появиться до конца десятилетия.

Новые патентные изображения, обнаруженные в базе индийского патентного ведомства и опубликованные изданием MotorTrend, демонстрируют, что внешний вид внедорожника практически сохранил основные черты концепта, но стал более реалистичным с точки зрения серийного производства.

Автомобиль сохранил квадратный кузов, короткие свесы, широкие колесные арки и массивные пропорции. Вместе с тем передняя часть стала менее экстремальной: решетка радиатора получила более простой рисунок, изменилась форма бампера, а светодиодная оптика стала компактнее.

Также были переработаны колесные диски, которые теперь больше похожи на серийные, а багажник на крыше, светодиодная балка и наружные кузовные элементы получили более практичное исполнение.

Фото: ipindia.gov.in

Любопытно, что в патентной заявке фигурируют сразу две компании – Hyundai и Kia. Это может свидетельствовать о том, что новая рамная платформа станет общей для нескольких моделей концерна Hyundai Motor Group.

Ранее руководство Hyundai уже заявляло, что Boulder станет лишь первым представителем нового семейства автомобилей. На этой архитектуре также планируется создать среднеразмерный пикап, который, как ожидается, будет конкурировать с Toyota Tacoma. Кроме того, в будущем аналогичные модели могут появиться под брендами Kia и даже Genesis.

Еще одной особенностью новой платформы станет универсальность. Она проектируется с возможностью использования различных силовых установок. Помимо традиционных бензиновых двигателей, архитектура рассчитана на гибридные, подключаемые гибридные, полностью электрические версии, а также перспективные силовые установки с увеличенным запасом хода.

Официальная дата премьеры серийного Hyundai Boulder пока не объявлена. Однако появление патентных изображений может говорить о том, что разработка модели уже вышла на финальную стадию. Если проект получит зеленый свет, Hyundai впервые предложит покупателям полноценный рамный внедорожник, рассчитанный на тяжелое бездорожье, а не очередной городской кроссовер, которых в модельной линейке этого автопроизводителя сейчас хоть отбавляй.

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Напомним, ранее ходили слухи о том, что в линейке Hyundai может появиться аналог рамного пикапа Kia Tasman. Этой весной зарубежная пресса писала, что такой автомобиль обещает справить дебют ориентировочно в 2028 году. Однако с тех пор никаких подтверждений, что машина действительно находится в разработке, не было.