Toyota выпустит обновленный Roomy: компактный минивэн получит новые технологии и гибридную версию

Рендер: Motor-Fan

Toyota, по данным информации японской прессы и дилеров марки, готовит обновление компактного минивэна Roomy. Модель сохранит доступную стоимость, но получит расширенный список оснащения, модернизированные системы безопасности и, как ожидается, новую гибридную силовую установку.

Toyota Roomy дебютировал в 2016 году как компактный городской минивэн с просторным салоном при небольших внешних габаритах. Модель быстро стала популярной на японском рынке благодаря удобной посадке, сдвижным дверям и экономичным двигателям, заняв место одного из самых доступных минивэнов в линейке Toyota.

По слухам, сейчас Toyota готовит очередное обновление минивэна Roomy, которое позволит модели сохранить конкурентоспособность в одном из самых популярных сегментов японского рынка. По информации местных дилеров, до выхода полностью нового поколения компания представит модернизированную версию с улучшенным оснащением и расширенным набором технологий.

Стоимость обновленного Roomy может составить от 1 миллиона 830 тысяч 400 до 2 миллионов 313 тысяч 300 иен (примерно 875 тысяч – 1 миллион 100 тысяч рублей).

Одним из главных нововведений станет появление электронного стояночного тормоза (EPB) и функции Auto Hold, которая автоматически удерживает автомобиль на месте после полной остановки. Эти системы должны сделать повседневную эксплуатацию минивэна более удобной.

Кроме того, Toyota модернизирует комплекс электронных ассистентов водителя. Сообщается, что обновленный Roomy получит адаптивный круиз-контроль, а также более совершенные камеры и радарные датчики, что должно повысить эффективность работы систем помощи водителю.

Ранее японское издание Motor-Fan также сообщало, что рестайлинговый минивэн получит измененную внешность (как на заглавном изображении). Ожидается новая решетка радиатора с горизонтальными хромированными элементами и переработанная светодиодная оптика с характерной формой дневных ходовых огней. Благодаря этим изменениям внешний вид автомобиля станет более современным.

Изменения затронут и интерьер. По предварительной информации, в салоне появится мультимедийная система с 10,5-дюймовым сенсорным экраном, поддерживающая Apple CarPlay и другие способы подключения смартфонов. Также ожидается появление цифровой панели приборов, которая в зависимости от комплектации может иметь диагональ 7 либо 12,3 дюйма. Кроме того, производитель, как сообщается, улучшит качество отделочных материалов и обновит оформление передней панели.

Линейка двигателей, вероятнее всего, сохранится без серьезных изменений. Базовыми останутся атмосферный и турбированный бензиновые моторы объемом 1 литр, работающие в паре с вариатором. Атмосферный агрегат развивает 69 лошадиных сил и 92 Нм крутящего момента, тогда как турбированная версия выдает 98 лошадиных сил и 140 Нм. Для обеих модификаций, как ожидается, будут доступны передний и полный привод.

Кроме того, японские СМИ сообщают, что впервые для Roomy может быть предложена гибридная силовая установка e-Smart Hybrid. По предварительной информации, такая версия сможет обеспечить средний расход топлива свыше 30 км на одном литре бензина.

Ожидается, что официальная премьера рестайлингового Toyota Roomy состоится в октябре 2026 года.