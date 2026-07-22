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Новый Lexus UX станет просторнее и мощнее: появились подробности о кроссовере второго поколения

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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Lexus готовит совершенно новый UX: гибрид на 230 сил и электроверсия с запасом хода до 630 км

Новый Lexus UX станет просторнее и мощнее: появились подробности о кроссовере второго поколения
Фото: Lexus

Lexus, по данным японских СМИ, работает над вторым поколением компактного кроссовера UX. Ожидается, что модель получит увеличенные размеры, полностью новый дизайн, современный салон и как гибридную, так и полностью электрическую версии.

Lexus UX дебютировал в 2018 году и стал самым компактным кроссовером марки до появления модели LBX. Автомобиль создавался прежде всего для городской эксплуатации и быстро стал одной из самых массовых моделей бренда на мировом рынке благодаря гибридным силовым установкам и сравнительно доступной цене.

Если верить свежим публикациям в японской прессе, Lexus может представить полностью новое поколение компактного кроссовера UX уже к концу следующего года. Актуальная модель постепенно готовится к завершению жизненного цикла, о чем косвенно свидетельствует появление очередной спецверсии.

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Утверждается, что новый UX будет разработан на базе европейского Toyota C-HR последнего поколения. При этом кроссовер получит новую платформу, которая позволит выпускать как гибридные, так и полностью электрические модификации.

По предварительным данным, размеры автомобиля увеличатся. Длина составит около 4500 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1600 мм, а колесная база достигнет 2700 мм. Это сделает новый UX немного крупнее нынешнего поколения и позволит увеличить пространство в салоне, прежде всего для пассажиров второго ряда.

Скорее всего, экстерьер будет выполнен в актуальном фирменном стиле Lexus. Ожидается, что кроссовер получит новую безрамочную решетку радиатора, переработанную светодиодную оптику и более агрессивный передний бампер с крупными вертикальными воздухозаборниками.

Профиль автомобиля станет более динамичным благодаря новым линиям кузова, а сзади, по предварительной информации, сохранится единая светодиодная полоса, объединяющая фонари.

В салоне также ожидаются серьезные изменения. По данным японских СМИ, кроссовер оснастят полностью цифровой приборной панелью диагональю 12,3 дюйма и мультимедийной системой с 12,3-дюймовым сенсорным экраном.

Кроме того, модель может получить программную платформу Arene OS нового поколения. Предполагается, что она позволит быстрее внедрять новые функции, совершенствовать электронные системы автомобиля и устанавливать обновления программного обеспечения “по воздуху” (OTA).

Ожидается, что базой для гибридной версии станет новый 1,5-литровый бензиновый двигатель, работающий в составе гибридной силовой установки. По предварительной информации, суммарная мощность такой системы составит около 230 лошадиных сил.

Также японские СМИ сообщают о подготовке полностью электрической версии нового UX. Предполагается, что покупателям предложат как переднеприводную модификацию с одним электромотором, так и полноприводный вариант с двумя электродвигателями. Максимальная мощность электрической версии может достичь 300 лошадиных сил, а запас хода на одной зарядке – около 630 километров.

Впрочем, сама Lexus пока официально не подтверждала ни технические характеристики, ни сроки премьеры нового UX, поэтому опубликованную информацию пока можно рассматривать лишь как предварительную.

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Весной этого года мы публиковали первые рендерные изображения Lexus UX второй генерации, которые обещали этой модели более брутальный дизайн, чем он был у нее ранее.

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