Новый кроссовер Lexus UX изменится в размерах и получит брутальный дизайн

Рендер: Carview

Компания Lexus готовит к премьере новую генерацию компакт-кроссовера UX. Машина должна пройти через крупную внешнюю и техническую трансформацию, а также измениться с точки зрения габаритов.

Lexus UX появился в гамме премиального суббренда Toyota еще в 2018 году. «Паркетник» пережил рестайлинг в 2022-м, а годом спустя обзавелся гибридной версией 300h. Автомобиль не пользуется высокой популярностью, однако руководство «Лексус», похоже, не планирует отказываться от этой модели даже на фоне того, что недавно у нее появился аналог в виде компактного SUV с индексом LBX.

Похоже, Lexus решил сделать новый UX более заметным и «взрослым» внешне, потому что нынешней модели явно не хватало яркого характера на фоне конкурентов.

На первых рендерах, опубликованных японскими СМИ, новый Lexus UX предстал с более высоким и длинным кузовом. Оформление «передка» машины преобразилось практически до неузнаваемости. Кроссоверу достались многоуровневые фары нового дизайна, другие блоки дневных ходовых огней, переделанная решетка радиатора и хромированная перемычка между головной оптикой.

Если верить спекулятивным изображениям, боковины кузова нового UX также подвергнутся переделке, получив другие выштамповки с более агрессивными линиями.

Фото: Lexus

Но еще важнее будет то, как эта модель поменяется технически. Отказываться от гибридной модификации HEV в случае с новым Lexus UX, похоже, никто не планирует.

Однако в основу такой системы может войти новейший 1,5-литровый 4-цилиндровый турбодвигатель Toyota, который сейчас находится в разработке. Он значительно сократит габариты силовой установки и снизит центр тяжести машины, а по эффективности окажется сопоставим с 2,5-литровым «атмосферником».

Новый Lexus UX отличится по формату от Lexus LBX за счет более высокого кузова и иных пропорций. Разумеется, пока это лишь слухи и прогнозы японских СМИ, но одно уже можно сказать точно – UX сохранится в модельной линейке премиального суббренда «Тойоты» и может дебютировать в ближайшие несколько лет.

Ранее стали известно подробности о рестайлинге другой важной SUV-модели в линейке Lexus – «паркетника» NX. Премьера такого кроссовера, по слухам, состоится уже в 2027-м году.