Hyundai впервые за 40 лет кардинально изменит грузовик Porter: подробности

Фото: Onyoukim

Hyundai готовит новое поколение коммерческого грузовика Porter, которое станет самым масштабным обновлением модели за последние десятилетия. Судя по шпионским фотографиям, автомобиль впервые перейдет на полукапотную компоновку кузова, а главной причиной изменений станут новые требования к безопасности.

Hyundai Porter выпускается с 1977 года и остается одним из самых популярных легких коммерческих автомобилей в Южной Корее. Нынешнее четвертое поколение дебютировало в 2004 году и за более чем два десятилетия неоднократно модернизировалось, однако базовая компоновка с кабиной над двигателем оставалась неизменной.

Недавно Hyundai приступила к дорожным испытаниям нового поколения Porter. Несмотря на плотный камуфляж, тестовый прототип уже продемонстрировал главное изменение в конструкции автомобиля – впервые примерно за 40 лет модель откажется от традиционной компоновки с кабиной над двигателем.

Фото: Healer TV

Если нынешний Porter построен по классической для азиатских малотоннажных грузовиков схеме «cab-over» (кабина над двигателем), когда двигатель расположен непосредственно под водительским сиденьем, то новый автомобиль, судя по опубликованным снимкам, получит полукапотную компоновку. Передняя часть кузова станет заметно длиннее за счет появления небольшого моторного отсека перед кабиной.

Такое решение связано прежде всего с безопасностью. У существующей конструкции практически отсутствует зона программируемой деформации перед водителем, поэтому при лобовом столкновении удар передается непосредственно на кабину. Именно этот фактор считается одним из главных недостатков автомобилей подобной конструкции.

Вероятно, необходимость изменить архитектуру модели продиктована новыми требованиями безопасности, которые вступят в силу в Южной Корее с 2027 года и распространятся на легкие коммерческие грузовики. Сообщается, что соответствовать новым стандартам с прежней компоновкой будет крайне сложно, поэтому перенос двигателя вперед стал фактически обязательным шагом.

Фото: Healer TV

При этом инженеры постараются сохранить основные преимущества Porter. Полукапотная схема рассматривается как компромисс между безопасностью и практичностью. Капот увеличится лишь незначительно, чтобы минимизировать потерю полезной длины грузовой платформы и сохранить удобство эксплуатации автомобиля.

Однако полностью избежать изменений не удастся. По предварительной информации, увеличение колесной базы может привести к снижению маневренности в тесных городских условиях. Кроме того, для сохранения размеров грузового отсека, вероятно, увеличится и общая длина автомобиля.

Что касается силовых установок, ожидается, что новый Porter сохранит нынешний 2,5-литровый турбированный двигатель, работающий на сжиженном газе (LPG). На актуальной модели этот мотор развивает 159 лошадиных сил и 30 кг·м крутящего момента. После отказа от дизельной версии в 2023 году именно LPG стал основным двигателем модели на внутреннем рынке.

Также ожидается появление новой электрической модификации. По предварительным данным, увеличенная колесная база позволит разместить более емкую тяговую батарею, благодаря чему запас хода может вырасти с нынешних 217 до примерно 300 километров. При этом официальные характеристики аккумулятора и силовой установки пока не раскрываются.

Для Hyundai смена поколения Porter имеет стратегическое значение не только из-за новых требований безопасности. По данным корейских СМИ, в прошлом году продажи модели на внутреннем рынке составили 56 тысяч 538 автомобилей, что стало самым низким результатом за последние годы. Многие эксперты связывают это с возрастом нынешнего поколения, которое выпускается уже более двадцати лет.

По предварительной информации, официальный дебют нового Hyundai Porter может состояться до конца текущего года, а продажи автомобиля должны стартовать в начале 2027 года.