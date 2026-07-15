Новая Mazda MX-5 может получить двери «крылья бабочки»

Фото: Mazda

Mazda может готовить одну из самых необычных версий MX-5 за всю историю модели. Недавно обнаруженные патентные документы намекают на новый спортивный автомобиль с оригинальной конструкцией дверей, а также допускают появление гибридной силовой установки.

Mazda MX-5 дебютировала в 1989 году и считается самым массовым родстером в мире. На протяжении четырех поколений модель оставалась верна своей философии – небольшой вес, задний привод, простая конструкция и удовольствие от вождения. Именно эти качества сделали MX-5 одной из самых узнаваемых спортивных моделей японской марки.

Недавно опубликованные патентные документы Mazda привлекли внимание поклонников спортивных автомобилей. Хотя в материалах не упоминается название MX-5, изображения и технические описания указывают на переднемоторный заднеприводный родстер, который, по мнению зарубежных СМИ, может оказаться следующим поколением легендарной модели либо совершенно новым спорткаром японской марки.

Согласно опубликованным патентам, инженеры Mazda работают над новой конструкцией кузова, основная задача которой заключается в повышении жесткости шасси и улучшении защиты при столкновениях. При этом наиболее необычным элементом проекта стали двери.

Документы описывают механизм, при котором двери открываются не только наружу, но и вверх – по схеме, напоминающей двери типа «ножницы» или «бабочка». Подобные решения можно встретить на суперкарах Lamborghini и McLaren, однако в случае Mazda такая конструкция, как утверждается, преследует не столько дизайнерские, сколько инженерные цели.

В патенте говорится, что необычное расположение шарниров позволяет эффективнее передавать нагрузки от подвески через стойку кузова, одновременно увеличивая жесткость конструкции и сохраняя небольшой вес автомобиля. Кроме того, описаны дополнительные усилители кузова и новая штампованная конструкция передней части, которая также должна повысить прочность без существенного увеличения массы.

Официально Mazda пока не раскрывает, к какой именно модели относятся опубликованные документы. Тем не менее зарубежные СМИ предполагают, что наиболее вероятным кандидатом является серийная версия концепта Iconic SP, представленного ранее компанией.

Если эта информация подтвердится, именно такой автомобиль может стать следующим поколением Mazda MX-5. При этом сама компания уже заявляла, что готовит новую Miata с бензиновым двигателем, хотя она может оказаться последней моделью такого типа перед масштабной электрификацией линейки.

Несколько дней назад мы сообщали о том, что Mazda готовит новый спорткар, который может получить индекс RX-9, а также публиковали его цифровые рендеры. Судя по ним, в основу дизайна этой модели также может лечь концепт-кар Iconic SP (заглавное фото).