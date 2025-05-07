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«Батарейный» пикап Geely Radar RD6 получил долгожданную ДВС-версию

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Презентация нового электрического пикапа Geely Radar RD6 состоялась летом 2022 года, а уже осенью машина встала на конвейер. Автомобиль предлагали на китайском рынке с электродвигателями мощностью от 200 до 400 лошадиных сил, а также с запасом хода до 600 километров. 

Многие сторонились этой машины из-за того, что пикапы слабо ассоциируются с электричками. Поняв это в Geely решили добавить Radar RD6 вариант с ДВС, но по-прежнему с электрическим довеском.

Псевдоутилитарник приобрел подзаряжаемую гибридную силовую установку, которая использует двигатель внутреннего сгорания и электромотор, а также компактную батарею. 

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Geely Radar RD6 PHEV

Полные характеристики машины пока не раскрываются, но есть несколько деталей, которые уже известны.

Во-первых, пикап будет использовать 1,5-литровый ДВС, работающий в составе гибридной силовой установки с возможностью подзарядки батареи. Ассистировать ему должна 3-ступенчатая специальная коробка передач с индексом EM-i, которая уже ставится на некоторые другие бензино-электрические модели Geely в «Поднебесной».

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Для гибридного Radar RD6 предложат аккумуляторы двух размеров. В начальной версии блок получит емкость 8,5 кВт/ч, в то время как самая дорогая модификация будет использовать батарею на 19,09 кВт/ч. 

Запас хода машины только на электротяге в зависимости от аккумулятора будет варьироваться от 55 до 120 километров, а общий показатель дальнобойности превысит отметку в 1000 км.

Конкурировать на рынке новый гибридный Geely Radar RD6 будет с моделями Changan Nevo Hunter K50 и BYD Shark 6 DM-O.

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Фото:Geely

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