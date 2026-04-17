Популярный кроссовер Jeep Avenger готовится к рестайлингу: что изменится

Рендер: Digimods Design

Jeep готовит обновленный кроссовер Avenger. Бюджетный кроссовер должен пройти через крупную модернизацию в 2027 году, получив пересмотренный дизайн передней части кузова и более изысканный салон, но сохранив прежнюю широкую линейку двигателей.

Обновление в середине жизненного цикла будет нацелено на его внешний и внутренний облик. Судя по шпионским фото и неофициальным рендерам, гуляющим по сети в последние месяцы, изменения в дизайне, скорее всего, включат в себя переделку передней части кузова.

Jeep может сильно переосмыслить эту область, позаимствовав часть дизайнерского языка у нового Compass.

Фирменная семисекционная решетка радиатора по центру никуда не денется, но будет незначительно модернизирована, а бамперы, воздухозаборники и дизайн легкосплавных колес подвергнутся пересмотру.

Внутри компактный кроссовер «Джип» может поменяться сильнее, чем снаружи, обзаведясь улучшенными материалами отделки и, возможно, переделанным рулем и передней панелью.

Под капотом существенных перемен не ожидается. Скорее всего, новый Avenger сохранит текущую структуру силовых агрегатов, включающую в себя бензиновые, мягко-гибридные и подключаемые гибридные силовые установки 4xe, а также полностью электрические моторы.

Напомним, сейчас Jeep Avenger входит в список самых популярных кроссоверов в своем сегменте B-SUV. Особым спросом машина пользуется в Европе, где ее объемы продаж с каждым годом неизменно растут.